El amor en tiempos de redes sociales y las promesas después de los años. Una joven publicó en Twitter una duda que tenía acerca de asistir a un lugar en el que 21 años atrás había prometido -junto a su novio de aquel entonces- realizar un reencuentro más allá de la vida de cada uno.

“Hace 12 años le dije a un novio que nos veíamos en mi cumpleaños 33 a las 6pm en un lugar. Faltan 15 minutos. Si fueran yo, irían?”, escribió Danny California.

La joven explicó que a lo largo de los años, ambos fueron cambiando de número celular, fueron novios en la Universidad, y el lugar que habían pactado el reencuentro para ponerse al día sobre la vida del otro era una iglesia donde supuestamente se iban a casar.

“Bueno ya llegue, puede ser que llegue tarde o que no se acordó pero aquí hay alguien tocando imagine y los Beatles era su banda favorita. Que no se diga que yo no cumplo promesas”, continuó su relato.

El tweet se volvió viral y logró más de 115 mil “me gustas”, más de 5.500 retweets y cerca de 2.200 comentarios.