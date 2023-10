Habrá una Escuela Municipal de Manejo en Comodoro Rivadavia. Cabe recordar que el proyecto surgió tras la consulta de un estudiante al concejal Ariel Montenegro, para obtener la licencia de conducir, tras no contar con los recursos económicos necesarios. De esta forma y luego de conocer un proyecto similar en la Patagonia, se generó el proyecto en la ciudad.

Fue presentado en marzo de 2023 y aprobado en el mes de junio, durante una sesión del Concejo Deliberante. En este marco, Ariel Montenegro, concejal de la ciudad habló con ADNSUR y brindó detalles de la situación.

Respecto a la iniciativa, el concejal del bloque del Frente de Todos, sostuvo que “hace un tiempo venimos trabajando con este tema”. “Ya fue presentado, el Concejo lo sacó aprobado desde acá, pedimos despacho que fue devuelto por el Ejecutivo, porque faltaban algunos puntos principales y esenciales para poder ver una funcionalidad”, agregó.

En cuanto al espíritu del proyecto, Montenegro reveló que se enfocará en “los jóvenes y adolescentes que no cuenten con recursos para poder aprender a manejar, no tener un vehículo o no tener para poder pagar una escuela de manejo. Y lo necesario que hoy es un carnet de conducir, más que nada para los jóvenes, nosotros como Estado poder darles esa herramienta”.

QUIÉNES PODRÁN INSCRIBIRSE

“Este proyecto es para jóvenes de 16 a 22 años, en el cual se habló con gente de Dirección de Tránsito donde nos dieron ideas, nos presentaron lo que sería la teoría, la práctica, los días que podrían hacer, cuántos chicos podrían realizar el curso", expresó el concejal.

"También hacer un estudio socioeconómico hacia ellos y ver que no cuenten realmente con recursos. Hoy por hoy que no sea libre para todos porque estaría complicando también a las privadas que son las escuelas de manejo privadas que hay en Comodoro", agregó.

En este sentido, apuntarán a jóvenes de bajos recursos y "que no cuenten justamente con vehículos o con parientes que tengan vehículos". "También la idea de que hoy los currículums vitae te exigen más allá del secundario, el carnet de conducir de principiantes mínimo".

DÓNDE FUNCIONARÁ

“La idea como está el proyecto sería en Kilómetro 4, donde tenés la pista, donde tenés un lugar, un tráiler donde también se puede llegar a dar los cursos teóricos. El despacho físico está, faltarían quizás los vehículos doble comando o simples y sea una forma de aprendizaje básico y en un lugar cerrado que no sea peligroso para el resto de la sociedad”, expresó Montenegro.

“Ahora la semana que viene seguramente convocamos un plenario con el Secretario de Transportes, Ricardo Gaitán, donde le vamos a mostrar los puntos que está modificado, y cómo le parece, si le podemos dar una buena salida. Y también si hay que modificar algo para que ya le podamos dar curso”, concluyó.