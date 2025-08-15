Los inspectores de tránsito de Comodoro Rivadavia habían anunciado un paro de actividades debido a la falta de entrega de indumentaria necesaria para desempeñar sus funciones adecuadamente.

Sin embargo, este viernes por la tarde, comunicaron que decidieron levantar la medida, ya que finalmente recibieron la ropa requerida, lo que permitirá que continúen con su labor habitual de control y seguridad vial.

Según informaron, en las últimas horas lograron recibir la indumentaria de invierno que necesitan para desarrollar sus tareas en la vía pública.

El secretario gremial del SOEM, Víctor Chicahuala, anunció que “se va a entregar la ropa a todo el personal de Tránsito, y el lunes y martes a los compañeros de Transporte y Educación Vial”.

“Lamentablemente, tenemos que llegar a esto para que lleguen las respuestas inmediatas. Esperemos que la semana que viene puedan entregar la otra ropa a los sectores que faltan”, dijo en contacto con ADNSUR.