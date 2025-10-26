Este domingo 26 de octubre, miles de neuquinos acudieron a las urnas para participar en las elecciones legislativas nacionales.

Como es habitual, el acto electoral se desarrolló en escuelas primarias y secundarias de toda la provincia, motivo por el cual el Consejo Provincial de Educación (CPE) informó cómo impactará la jornada en el dictado de clases.

A diferencia de años anteriores, cuando las clases solían suspenderse el lunes posterior a los comicios para realizar tareas de limpieza y reacondicionamiento, el CPE confirmó que este lunes 27 de octubre las actividades escolares se desarrollarán con total normalidad.

Mediante un comunicado oficial, el organismo aclaró que “la limpieza de los edificios educativos se llevará a cabo el mismo domingo, una vez finalizadas las votaciones”, garantizando así el retorno a las aulas en los horarios habituales.

En total, serán 813 los establecimientos educativos utilizados como centros de votación en toda la provincia. De esta manera, el Consejo busca evitar interrupciones en el calendario escolar y asegurar la continuidad del ciclo lectivo tras la jornada electoral.