CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz e integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno en medio de la crisis del coronavirus, infectólogo Tomás Orduna, afirmó este viernes que para controlar el coronavirus en el país habrá "aislamiento administrado más o menos" hasta la próxima Navidad.

"El país tiene que ir moviéndose de a poco por la parte económica. Tenemos el ejemplo gráfico de las canillas o grifos que se van a ir abriendo lentamente... No podemos estar con la economía cerrada hasta la primavera; entonces vamos a tener que ir abriendo algunas cuestiones", planteó el médico en diálogo con radio Futurock.

Para Orduna, el regreso de determinados sectores a la actividad dependerá de la ubicación geográfica y la posibilidad de mantener distancia en el trabajo, además de la necesidad de incorporar como "hábitos o costumbres" el uso del barbijo casero, el distanciamiento social, el toser o estornudar sobre el pliegue del codo, el lavado de manos y la higiene personal en general.

El infectólogo adelantó, no obstante, que algunas actividades no podrán volver a la normalidad hasta fin de año: "El otro día hablaba con un sobrino que es disc jockey. El pobre ya sabe que hasta después de septiembre no va a tener reuniones masivas para trabajar; ni un cumpleaños de 15", ejemplificó y agregó: "El aislamiento va a ser siempre administrado hasta que tengamos números de infectados que permitan liberar. ¿Hasta Navidad? Más o menos... hay que prestarle mucha atención a los números".

"De esto no hay experiencia anterior. Todos los países del norte europeo y Estados Unidos empezaron a hacer tardíamente la cuarentena, cuando ya les llegaba el agua al cuello. Nosotros empezamos antes, por eso estamos con 120 fallecidos. Sin ser exitistas, cuando miramos al otro hemisferio estamos muy bien", resumió.