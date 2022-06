El Gobierno Nacional, a través del Consejo Federal de Educación, anunció a principios de abril un proyecto para ampliar en una hora por día las clases en las escuelas primarias de todo el país. En Chubut, docentes privados rechazaron la iniciativa, pero desde el Ministerio de Educación indicaron que 17 escuelas que estarían en condiciones de implementar esta nueva modalidad.

La ministra de Educación, Florencia Perata, confirmó la adhesión del gobierno provincial a la ampliación de la jornada completa de 7 horas y adelantó “tenemos 17 escuelas interesadas en llevarlo adelante con el financiamiento de los cargos docentes por parte de Nación y las partidas escolares por parte de la provincia”.

Docentes estatales y de escuelas privadas paran en Chubut

“En el segundo cuatrimestre, estaremos anunciando la ampliación de las 17 escuelas de la provincia que optaron por la jornada completa”, anticipó.

La titular de la cartera de educación además indicó que “pasada esta instancia, habrá que instalar la cuestión de las 5 horas según lo decida el Gobernador y los ministros. La idea no está descartada pero nos vemos abocados a trabajar en la jornada completa que es lo que dice la ley”, dijo a Radio 3.

PARO DOCENTE

Por otro lado, Perata hizo referencia al acatamiento del paro de la ATECh por 48 horas que se lleva adelante en su segunda jornada este viernes. “La adhesión al paro docente ayer alcanzaba el 15% en toda la provincia pero es un porcentaje global que varía en los niveles y las regiones”.

En este marco, confirmó el descuento a quienes no presten servicios durante el paro. “El ‘débito laboral’ quiere decir que ‘día que no se trabaja por Paro es un día que no se cobra”.

Comodoro será sede de la 1° Jornada sobre la matriz energética nacional y regional

Finalmente valoró los resultados que se están viendo en las escuelas tras el regreso a la presencialidad. “Estamos conformes con los resultados que se están viendo en las escuelas, pero nos preocupa el Primer Ciclo de alfabetización con la escritura, la lectura comprensiva y los cálculos matemáticos. En lo que va de este año presencial, hay un trabajo fuerte de los docentes que yo reconozco”, afirmó