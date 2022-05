Tras difundirse las imágenes en donde se ve el momento exacto en que Candela cae debajo del tren, la joven sobreviviente habló con distintos medios nacional para contar sobre lo sucedido y dar detalles de su milagrosa recuperación.

Las cámaras de seguridad de la Estación Independencia del Ferrocarril Belgrano Sur, en González Catán, captaron el momento en que la joven se desmayara y cayera debajo del tren que ingresaba al lugar.

De inmediato, se dio aviso para que el tren se detuviera y lograron rescatar a la víctima, que sufrió contusiones. En diálogo con Telenueve, Candela no logra explicar cómo sobrevivió al hecho: "Estaba esperando para tomar el tren. Cuando venía me descompensé, me sentía mal, se me bajó la presión y me desmayé".

La joven recordó "cuando llegué al hospital lo primero que me preguntaron fue si era un intento de suicidio. Claramente no. Fue terrible la verdad".

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

También sostuvo que quiso pedirle ayuda a otro pasajero, pero el hombre no pudo reaccionar a tiempo y ella cayó a las vías del tren cuando la formación pasaba.

Sobre su estado de salud, Candela mencionó que estuvo "12 días internada, me fisuré el cráneo, tenía un hematoma gigante en el ojo".

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

Tampoco entiende cómo logró entrar en un espacio tan pequeño, ya que su cuerpo quedó entre las vías, el andén y el tren, lo que hizo que no sufriera lesiones de gravedad.

Además, explicó que desde los 15 años sufre de presión baja, pero que no había vivido un episodio como este antes. Ahora tiene miedo de volver a salir sola o con su hija, que es pequeña.