Habló la familia de Lourdes de Bandana: "No sabíamos si estaba viva, pensamos lo peor"
Tras el dramático hallazgo de la cantante Lourdes Fernández y la detención de su expareja, Leandro García Gómez, su familia rompió el silencio para dar cuenta de la angustia vivida. Su madre, Mabel, expresó el dolor por el distanciamiento con su hija, pero se mantuvo firme en su decisión de haberla denunciado.
Después de días de angustia, incertidumbre y un operativo policial que culminó con el hallazgo de la cantante Lourdes Fernández y la detención de su expareja, el círculo íntimo de la exintegrante de Bandana habló por primera vez. Su madre, Mabel, y su hermana, Ana, brindaron un testimonio desgarrador que exponen la complejidad de la situación: el alivio por encontrarla con vida se mezcla con el dolor del distanciamiento y la preocupación por su estado de vulnerabilidad.
La intervención de la familia, que resultó en una denuncia por desaparición, generó una quietud en la relación con la artista. Sin embargo, su madre se mantiene firme en su accionar. "La prefiero enojada, pero viva", sentenció Mabel en una entrevista, una frase que resume la disyuntiva que enfrentaron. La mujer reconoció el profundo enojo de su hija por la exposición del caso. "Ella está muy enojada conmigo, yo ya me lo esperaba. Ella no está consciente del peligro que está pasando", aseguró en una conversación con el periodista Ángel de Brito, dejando en evidencia la delicada situación emocional que atraviesa la cantante.
Una hermana entre el dolor y la esperanza
Ana, la hermana de Lourdes, fue la encargada de dar más detalles sobre el estado actual de la artista y la dinámica familiar. Con la voz visiblemente afectada por los acontecimientos, confirmó que pudo verla brevemente y que, a pesar de todo, lo más importante es que está a salvo. "Ayer la vimos un ratito. Está con sus amigas. Por suerte está viva, está bien", relató ante las cámaras.
Confirmó que el contacto con su madre es prácticamente nulo y describió el difícil proceso que viven para intentar reconstruir el vínculo. “Nos cuesta un montón acercarnos porque, como es de conocimiento público, en estos casos te alejan y te hacen creer que vos sos la que está equivocada”, explicó Ana, en una clara alusión a la presunta manipulación ejercida por la expareja de la cantante, Leandro García Gómez.
La joven describió a su hermana en "una situación totalmente vulnerable" y no dudó en señalar la influencia de García Gómez en su comportamiento. "Estaba como captada por él. No queremos que salga y ojalá que se haga justicia", expresó contundencia.
El motivo de la denuncia: "Pensamos lo peor"
Uno de los puntos más crudos del relato de Ana fue cuando se reveló el motivo real que impulsó a su madre a hacer la denuncia pública y policial. La falta de comunicación y los antecedentes de la relación llevaron a la familia a temer el peor de los escenarios. "Mi mamá hizo la denuncia porque no sabíamos si estaba viva. Pensamos lo peor”, confesó, cerrando así las especulaciones sobre la drástica decisión que tomó.
Ana también explicó que en un momento decidió tomar distancia de la situación porque sentía que ya no podía ayudar a su hermana. "A veces, desde la familia, es muy difícil sostener una relación con alguien que está atravesando algo tan tóxico. Él le cambió la cabeza y la llevó a lugares muy oscuros”, afirmó.
El apoyo de Bandana y un mensaje al corazón
En medio del complejo panorama familiar, la hermana de Lourdes destacó el papel fundamental que cumplen las amigas y excompañeras de la banda. Confirmó que la cantante se encuentra actualmente contenida por ellas. "Las chicas de Bandana siempre están al pie del cañón. Se preocupan por ella. Nosotros lo que más queremos es que esté bien", sostuvo.
Finalmente, Ana aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje directo a su hermana, intentando atravesar la barrera de enojo y distancia que hoy las separan. "Quiero decirle que la amo. Que a veces es muy difícil salir cuando estás en una relación así. Aunque parezca que ella lo perdonó o sigue con él, está equivocada. Nosotros vamos a estar siempre", concluyó, dejando en claro que, a pesar del dolor y las dificultades, la puerta de la familia permanece abierta. Mientras tanto, la justicia avanza en la causa contra García Gómez, quien permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.