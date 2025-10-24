Habló la familia de Lourdes de Bandana: "No sabíamos si estaba viva, pensamos lo peor"

Después de días de angustia, incertidumbre y un operativo policial que culminó con el hallazgo de la cantante Lourdes Fernández y la detención de su expareja, el círculo íntimo de la exintegrante de Bandana habló por primera vez. Su madre, Mabel, y su hermana, Ana, brindaron un testimonio desgarrador que exponen la complejidad de la situación: el alivio por encontrarla con vida se mezcla con el dolor del distanciamiento y la preocupación por su estado de vulnerabilidad.

La intervención de la familia, que resultó en una denuncia por desaparición, generó una quietud en la relación con la artista. Sin embargo, su madre se mantiene firme en su accionar. "La prefiero enojada, pero viva", sentenció Mabel en una entrevista, una frase que resume la disyuntiva que enfrentaron. La mujer reconoció el profundo enojo de su hija por la exposición del caso. "Ella está muy enojada conmigo, yo ya me lo esperaba. Ella no está consciente del peligro que está pasando", aseguró en una conversación con el periodista Ángel de Brito, dejando en evidencia la delicada situación emocional que atraviesa la cantante.

Tras varias horas de incertidumbre, encontraron a Lourdes Fernández y detuvieron a su pareja

Una hermana entre el dolor y la esperanza

Ana, la hermana de Lourdes, fue la encargada de dar más detalles sobre el estado actual de la artista y la dinámica familiar. Con la voz visiblemente afectada por los acontecimientos, confirmó que pudo verla brevemente y que, a pesar de todo, lo más importante es que está a salvo. "Ayer la vimos un ratito. Está con sus amigas. Por suerte está viva, está bien", relató ante las cámaras.

Confirmó que el contacto con su madre es prácticamente nulo y describió el difícil proceso que viven para intentar reconstruir el vínculo. “Nos cuesta un montón acercarnos porque, como es de conocimiento público, en estos casos te alejan y te hacen creer que vos sos la que está equivocada”, explicó Ana, en una clara alusión a la presunta manipulación ejercida por la expareja de la cantante, Leandro García Gómez.

Lourdes de Bandana habló con la Policía, pero no quiso revelar dónde está y su familia sigue en alerta

La joven describió a su hermana en "una situación totalmente vulnerable" y no dudó en señalar la influencia de García Gómez en su comportamiento. "Estaba como captada por él. No queremos que salga y ojalá que se haga justicia", expresó contundencia.

El motivo de la denuncia: "Pensamos lo peor"

Uno de los puntos más crudos del relato de Ana fue cuando se reveló el motivo real que impulsó a su madre a hacer la denuncia pública y policial. La falta de comunicación y los antecedentes de la relación llevaron a la familia a temer el peor de los escenarios. "Mi mamá hizo la denuncia porque no sabíamos si estaba viva. Pensamos lo peor”, confesó, cerrando así las especulaciones sobre la drástica decisión que tomó.

Ana también explicó que en un momento decidió tomar distancia de la situación porque sentía que ya no podía ayudar a su hermana. "A veces, desde la familia, es muy difícil sostener una relación con alguien que está atravesando algo tan tóxico. Él le cambió la cabeza y la llevó a lugares muy oscuros”, afirmó.

Preocupación en el entorno de Lourdes Fernández, de Bandana: acusan que su pareja la golpeó

El apoyo de Bandana y un mensaje al corazón

En medio del complejo panorama familiar, la hermana de Lourdes destacó el papel fundamental que cumplen las amigas y excompañeras de la banda. Confirmó que la cantante se encuentra actualmente contenida por ellas. "Las chicas de Bandana siempre están al pie del cañón. Se preocupan por ella. Nosotros lo que más queremos es que esté bien", sostuvo.

Finalmente, Ana aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje directo a su hermana, intentando atravesar la barrera de enojo y distancia que hoy las separan. "Quiero decirle que la amo. Que a veces es muy difícil salir cuando estás en una relación así. Aunque parezca que ella lo perdonó o sigue con él, está equivocada. Nosotros vamos a estar siempre", concluyó, dejando en claro que, a pesar del dolor y las dificultades, la puerta de la familia permanece abierta. Mientras tanto, la justicia avanza en la causa contra García Gómez, quien permanece detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.