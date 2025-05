María Belén Zerda pasó 12 días desaparecida en la selva de Cancún y logró sobrevivir para contar su historia. Las autoridades de Quintana Roo, en el sur de México, inicialmente pensaron que la ciudadana argentina había atravesado una crisis de salud mental.

Sin embargo, esta semana ella compartió su propia versión: “Cada persona vive sus vivencias de manera distinta, no todos los caminos son iguales”, señaló.

Zerda, de 38 años, dejó de tener comunicación con sus seres queridos el pasado 6 de abril, lo que llevó a su familia en Argentina a presentar una denuncia ante las autoridades en Cancún, en el estado de Quintana Roo.

Aunque la fiscalía descartó que se tratara de un secuestro, se activó el Protocolo Alba, un mecanismo destinado a la localización de mujeres y niñas desaparecidas en México.

Salió de Boca, Gallardo lo pidió y River podría comprar a un futbolista "top" por 10.000.000 de dólares

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a quienes me apoyaron en este momento tan especial que me tocó vivir. A quienes rezaron por mí, enviaron buenas vibras y me brindaron su apoyo, gracias de todo", expresó la mujer esta semana en sus redes sociales.

"Quiero aclarar que soy una persona con una trayectoria laboral y personal sólida, con experiencia en empresas reconocidas donde he superado diversas entrevistas y tests psicológicos, demostrando mi capacidad y estabilidad. No tengo ninguna enfermedad ni patología como esquizofrenia", estableció en referencia a las pistas que manejaron los investigadores judiciales.

La argentina que pasó 12 días perdida en la selva de Cancún volvió al país: "No sabemos cómo hizo para sobrevivir"

"No entraré en detalles sobre mi experiencia, ya que prefiero enfocarme en el presente y seguir adelante. Estoy viva y sana, lo cual es un milagro. Mi salud física y mental está en proceso de recuperación, y estoy enfocada en reconstruir mi vida y superar los desafíos que conlleva", sentenció la mujer, que perdió 15 kilos durante su periplo en la selva.

"A aquellos que juzgaron sin conocer la historia, les pido con humildad que consideren la importancia de la empatía y la comprensión. No todos los caminos son iguales, y cada persona vive experiencias únicas. Ojalá aprendamos algún día la importancia de la compasión y el apoyo mutuo, ya que el apoyo puede hacer una gran diferencia en momentos críticos", señaló también.

"Agradezco profundamente a mi familia por cubrir los gastos de mi rescate, entendiendo que algunas personas puedan tener preocupaciones al respecto", aclaró además la mujer, que reconoció el apoyo y esfuerzo de Cancillería argentina, de su familia y amistades, la Confederación Argentina de Cestoball y la Policía de México, entre otros.