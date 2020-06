RAWSON (ADNSUR) - Gabriel Fernández es maquinista del buque Santorini, vive en Playa Unión y fue el primero de los marineros diagnosticado como positivo de coronavirus el viernes 12 de junio.

El hombre de 57 años cursa la enfermedad en buen estado de salud, pese a contar con hipertensión y diabetes. A casi una semana de ser diagnosticado, contó cómo era el trabajo en altamar y sobre los cuidados que tenían en la actividad pesquera. Mientras aclaró que no ha presentado casi síntomas: “Quiero desmentir muchas cosas que se han dicho, siempre me haya cuidado mucho. Yo no trabajaba desde fin del año pasado. Yo no soy ningún loquito que anda por ahí desparramando el virus”, dijo.

Fernández explicó que en el puerto “nos tomaron temperatura, nos tomaron la presión, se desinfectó el barco antes que subamos. Yo en ningún momento, hasta el 23 de mayo pisé el puerto de Comodoro Rivadavia. Cuando nosotros llegamos allá, no nos dejaron bajar al puerto”, aseguró. “Nosotros no podíamos bajar del barco en ningún momento”, agregó.

Y contó que el 23 de mayo volvió a su casa en Playa Unión por tierra, por mal tiempo “y al otro día retorné al barco. Previo a entrar al puerto hicimos una declaración jurada, nos hicieron pruebas antes de embarcar. Después salimos a navegar”, señaló.

“Yo el día 3 sentí un malestar pero lo atribuí a mis enfermedades de base, al otro día yo me desembarqué y para salir del puerto, me tomaron la temperatura y me hicieron los controles. El día 9 o 10 me ve la doctora y me dice que las condiciones que tengo no son para un hisopado pero para quedarnos tranquilos iba a hacer el hisopado. Después me vuelvo a mi casa y al día y medio me dicen que soy positivo”, relató.

Tras conocerse su diagnóstico positivo de Covid-19 es que se inicia el protocolo “a la gente que está navegando y cuando vuelven al puerto se les hace el hisopado y da positivo pero no tuvieron síntomas tampoco”, manifestó.

Y aseguró que la tripulación del barco son 10 personas pero indicó –en diálogo con Radio Chubut - que “en estos últimos 45 días se embarcaron y desembarcaron otras personas, algunas de Comodoro Rivadavia”. “No sé dónde me pude haber contagiado. Hay gente que subió al barco y no se hace el hisopado ni se lo mantiene en cuarentena. Además nosotros subimos víveres todos los días, hielo, pudo haber subido en la comida, porque tal vez la desinfección que hacíamos no era la correcta. Ojala yo pudiera saber cómo fue que me contagié”, puntualizó.