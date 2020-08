TRELEW (ADNSUR) - El martes, en el Hospital de Trelew se realizó la primera extracción de plasma de un paciente recuperado de coronavirus. Se trata del hermano del chofer de Transportes El 22, que falleció a causa del covid-19 en el mes de junio. Juan Sea y parte de su familia también se contagiaron con la enfermedad. Otro de sus hermanos logró sobrevivir al virus luego de atravesar un cuadro grave en el hospital.

Juan es un paciente recuperado de coronavirus y se convirtió en el primer chubutense recuperado que se somete a la donación de plasma. Este miércoles contó cómo fue la experiencia: “Decidí donar porque por culpa de esta enfermedad perdí a mi hermano. Lo pensé apenas me lo ofrecieron. Si alguien puede ayudar siempre es bueno y no quisiera que otra persona pierda a un familiar”, dijo.

Además aclaró que incluso, a causa del mismo virus, otro de sus hermanos que trabaja como taxista en Trelew logró recuperarse luego de transitar difíciles momentos: “Mi otro hermano estuvo a punto de perder la vida, la pasó mal. Desde el Hospital me habían avisado que su pronóstico era muy malo y que esperemos lo peor. Por suerte al tiempo mejoró y pudo salir adelante”, afirmó.



Sea explicó que “Todavía no entendemos bien lo que pasó. Nos contagiamos mis dos hermanos, mi madre, su esposo y yo. Al resto de mi familia no le pasó nada”. El hombre contó además que la pareja de su madre fue diagnosticada de coronavirus, se recuperó y luego falleció a causa de una cirrosis.



El hombre aseguró que goza de buena salud y habló sobre sobre la falta de recaudos durante la cuarentena: “Hubo un día que nos relajamos todos. Fue cuando habilitaron las reuniones familiares y nosotros nos reunimos. Hubo mucha gente. Al otro día estuvimos comiendo asado en el cumpleaños de mi ahijado”.

Y firmó que el apoyo de su esposa y su hija “ayudó a tomar la decisión de donar plasma. Espero que el resto de las personas que tuvieron Covid-19 en Trelew también donen”, manifestó a FM Cadena Tiempo.