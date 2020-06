PUERTO MADRYN (ADNSUR) – Germán es buzo profesional de Puerto Madryn, este domingo viajó a Buenos Aires para trabajar, luego de permanecer desde el 19 de marzo en la localidad portuaria, donde hasta el momento no hay caso de coronavirus. Su test dio positivo al arribar a Capital Federal, y todos sus contactos estrechos (compañeros y familiares) dieron negativo.

“Me enteré de la enfermedad acá porque tengo profesión de trabajo esencial, vine para Buenos Aires y la empresa para donde trabajo tiene como protocolo hacer test, y si de negativo por vuelo privado vamos a trabajar”, dijo al contar que realiza tareas de mantenimiento y reparación de cañerías petroleras en el Estrecho de Magallanes.

Germán aseguró que nunca tuvo síntomas “esto me cayó como un balde de agua fría, yo arranqué la cuarentena el 19 de marzo. De por si necesito cuidarme por el trabajo, mis oídos y mis pulmones son mi principal herramienta, mucho más cuidados en una pandemia”, indicó. Y destacó que “Si no me hacían este test para ir a trabajar nunca me enteraba que tenía coronavirus, no tengo fiebre, ninguna dolencia, no perdí el sentido del gusto ni del olfato, no tengo tos, mocos, nada”.

Asimismo, el hombre contó que está separada pero tiene hijos a los que vio en los últimas días, a ellos el hicieron y al entorno familiar de su ex pareja les hicieron test, y todos dieron negativo. Además, aseguró que desconoce cómo pudo haber contraído la enfermedad “siempre estuvo protegido, sin contacto con ningún contagiado hable con los infectologos y me dijeron que podría haber abierto el portón de mi casa para sacar el auto y cualquiera que haya sido sintomático también lo podría haber tocado. Me lo pude haber contagiado ahí, parece imposible saber dónde me contagié”, señaló a Radio 3.

Germán deberá pasar 21 días aislado en Capital Federal hasta que le vuelvan a repetir el hisopado, mientras que sus compañeros de trabajo que dieron negativo dos veces en los test, deberán por precaución permanecer también aislados por 14 días.