P.H, es un hombre que vive en la zona de Kilómetro 3, quien está acusado por los vecinos y organizaciones defensoras de animales de ser la persona que mató a “Barbi”, una perra comunitaria asesinada a puñaladas el 11 de febrero, en inmediaciones del Área Central, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Durante la última movilización de vecinos pidiendo justicia por la muerte de la perra, se deslizó que el autor sería un vecino del lugar "con problemas psiquiátricos” y que ya habría atacado a otros animales.

El hombre decidió hacer su descargo a través de los micrófonos de Radio del Mar para desmentir la acusación en su contra . Y denunció que lo están amenazando de muerte.

“A mí me tienen implicado de que yo soy el autor que maté al animal, siendo que no cometí ningún ilícito”, fue lo primero que aclaró el hombre, identificado como P.H y escrachado a través de las redes sociales en los últimos días.

Y señaló que tras esta denuncia pública en su contra por redes sociales “me llegan amenazas de que me van a matar, que me van a apedrear a la casa y tengo miedo de salir de mi domicilio por miedo a que me maten. Y dicen que me van a tirar un vehículo por encima cuando salga a la vía pública”, agregó.

El acusado de la muerte de “Barbi”, hizo un pedido: "A la justicia que intervenga en todo esto, que se haga cargo de mí porque yo no cometí ningún delito”, dijo. Y señaló que recibió amenazas por parte de una vecina y del ALMA: “Son amenazas que me afectan y a mi madre también, no se siente bien y es una persona mayor.”

El hombre confirmó que ya hizo una presentación al respecto ante la justicia. “Todo esto está por intermedio de la justicia y cada uno de ellos, deberá hacerse cargo de las actuaciones contra mi persona", dijo.

Finalmente, lamentó que estas acusaciones en su contra han tenido repercusión incluso en su trabajo. “ Encima han ido a molestarme a mi trabajo, Con mi jefe y mi encargado que tengo. Yo le pido que la policía y la justicia intervenga cuanto antes porque ya no se aguanta más. Todos los días amenaza de muerte y que me van apedrear la casa”.