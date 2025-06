Durante la última semana de junio y la primera de julio, se implementarán horarios extendidos en los Registros Civiles de cinco ciudades de la provincia. La iniciativa busca facilitar el acceso de los ciudadanos a trámites esenciales como DNI, pasaportes y cambios de domicilio, en un esfuerzo por modernizar la gestión pública y optimizar la atención al público.

Estas jornadas especiales se realizarán en Esquel, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rada Tilly y Trelew. Contarán con atención de 8 a 18 horas para que más personas puedan realizar sus trámites de manera ágil y cómoda.

Durante los días comprendidos entre el lunes 30 de junio y el viernes 4 de julio, las oficinas del Registro Civil ubicadas en las principales ciudades del Chubut extenderán su horario habitual para atender a la demanda de documentación. Entre los trámites que se podrán gestionar se encuentran la obtención y renovación del DNI, pasaporte, actualizaciones, cambios de domicilio, inscripciones y otros servicios habituales.

El Ministerio de Gobierno provincial informó que las delegaciones que participarán en estas jornadas especiales son:

