Este sábado por la mañana, Vialidad Nacional informó a través de su reporte diario sobre el estado de rutas en todo el país, el cierre total del paso internacional Pino Hachado, entre la provincia de Neuquén y Chile, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la zona cordillerana.

La calzada se encuentra intransitable por la acumulación de nieve y la presencia de hielo, lo que genera un riesgo extremo para la circulación vehicular, habían informado

En el último parte emitido, cerca de las 10:30 de la mañana, informaron que se habilitó nuevamente para la circulación “con extrema precaución”.

Y precisaron que en la zona hay presencia de “calzada con hielo y nieve. Nevando. Viento. Zonas con animales sueltos. Posible caída de rocas en el km 48”, por lo que solicitaron la portación obligatoria de cadenas. Hay equipos operando en la zona.

Situación en Cardenal Samoré

En paralelo, Vialidad informó que el paso internacional Cardenal Samoré permanece habilitado, aunque con condiciones de circulación muy complicadas. La calzada presenta acumulación de nieve y se pronostica la posible formación de hielo en distintos sectores del trazado.

Por este motivo, se estableció como obligatoria la portación y uso de cadenas para todos los vehículos que intenten cruzar por este paso. Además, se recomienda conducir con extrema precaución, respetar las velocidades máximas y atender estrictamente a las indicaciones del personal de Vialidad y de Gendarmería Nacional que se encuentra desplegado en el lugar.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades recordaron que, ante estas condiciones invernales, es fundamental:

Planificar el viaje con anticipación y consultar los partes oficiales antes de salir.

Evitar maniobras bruscas y circular siempre con las luces bajas encendidas.

Llevar cadenas en buen estado y estar preparado para utilizarlas en caso de requerimiento.

Mantener la distancia de frenado y reducir la velocidad en presencia de nieve o hielo.

Desde Vialidad reiteraron que las medidas adoptadas tienen como principal objetivo preservar la seguridad de los viajeros y evitar siniestros en la zona de cordillera, que en esta época del año suele presentar condiciones de circulación cambiantes e imprevisibles.

La recomendación final es mantenerse informado a través de los canales oficiales de Vialidad Nacional, dado que la situación en los pasos internacionales puede modificarse de manera repentina según la evolución del clima.