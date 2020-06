COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En los últimos días, se dieron conocer reclamos de familiares de algunos casos positivos de coronavirus en Comodoro Rivadavia, quienes indicaron que no se les había informado como corresponde el mecanismo utilizado para determinar el alta a los pacientes.

La epidemióloga Verónica Cortez, detalló -en conferencia de prensa desde el Centro Cultural – cómo se lleva a cabo el control seguimiento, y el alta a todos los pacientes positivos de Covid-19. “Todos los pacientes tienen una evaluación clínica inicial y allí se define si se requiere internación o no, muy pocos han requerido internación prolongada y ninguno en terapia intensiva”, dijo.

Luego, explicó cuál es el criterio de alta: “Estamos aprendiendo de esta enfermedad, y la realidad es que la situación de diagnóstico y de alta fueron cambiando. Nación modificó los criterios para dar el alta”, dijo. Ahora, se dividió a los pacientes en dos grandes grupos: uno con factores de riesgo por edad (mayores de 65 años), o enfermedades crónicas, que requieren PCR de control ante del alta. El resto de los pacientes, población joven y niños ya no requieren de PCR para ser dados de alta. “La cura es clínica, porque se han hecho muchos estudios donde se demostró que a pesar de que al día 7 o 10 tienen PCR positivo, ya no implica efectividad viral, no es capaz de infectar a otra persona”, manifestó Cortez.

Ante esta situación, la especialista confirmó que desde el consultorio de Patologías Prevalentes “se decidió que se va a hacer un consultorio de lunes a viernes con un médico, uno distinto por cada día para hacer evaluación clínica y que los pacientes se quedan tranquilos de que el alta es seguro”, dijo.

Por último, aclaró que “de esto se aprende sobre la marcha, no es fácil articular todas estas cosas, y la decisión pasa por el equipo médico y no por lo que piensan o digan los pacientes, esto es una definición nacional”, puntualizó.