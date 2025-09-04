Durante gran parte del siglo XX, los puestos de diarios y revistas fueron un punto neurálgico en las ciudades argentinas. No solo ofrecían acceso inmediato a las principales noticias del país y del mundo, sino que también funcionaban como espacios de encuentro, donde se intercambiaban opiniones y se consolidaba la rutina de “leer el diario” como parte de la vida cotidiana.

Con el avance de las nuevas tecnologías y la digitalización de los medios, el mercado de la prensa escrita cambió radicalmente. La caída en las ventas de diarios impresos y revistas obligó a estos puestos a adaptarse, incorporando otros productos como libros, golosinas, bebidas o servicios básicos para sobrevivir.

Algunos lograron reconvertirse y seguir siendo parte del paisaje urbano; otros desaparecieron, lo que redujo considerablemente la cantidad de puestos a lo largo de todo el país. Con el objetivo de acompañar esa transformación, el Gobierno derogó, mediante un decreto el régimen jurídico que regía desde el año 2000 la venta y distribución de diarios, revistas y afines en la vía pública y lugares públicos de circulación de personas, en el marco de su política de desregulación económica.

El Decreto 629/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, elimina el Decreto 1025/2000 y su modificatorio, al considerar que impone restricciones innecesarias a la actividad y distorsiona los precios de mercado.

El texto argumenta que la medida busca “promover la libre iniciativa privada y la interacción espontánea de la oferta y la demanda”, en línea con los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo.

A partir de la nueva normativa, la actividad de venta de diarios y revistas se regirá por el Código Civil y Comercial de la Nación y las normas locales que resulten aplicables. Además, se disuelve el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas creado por el decreto ahora derogado.

Asimismo, se habilita a las paradas de diarios a ofrecer servicios de casilla de correo, previa inscripción como operador postal ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), o mediante un acuerdo con un operador autorizado. Esto les permitirá entregar correspondencia, papelería, paquetería y productos adquiridos por comercio electrónico, así como documentos como tarjetas de crédito y pasaportes.

El Gobierno justificó la medida al considerar que el régimen vigente es “obsoleto”, “innecesario” y genera “limitaciones que afectan a los actores que intervienen en dicha actividad”. También señaló que con este cambio se incentiva la libre competencia y la igualdad ante la ley, al reconocer el derecho de otros interesados a participar en un mercado abierto.