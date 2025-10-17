Habilitaciones comerciales en Comodoro: ahora se pueden hacer trámites los sábados

Con el objetivo de acompañar a los comerciantes locales y facilitar sus gestiones, el Municipio dispuso una atención especial para garantizar mayor accesibilidad y respuesta a quienes requieren avanzar con sus trámites.

La Secretaría de Control Urbano y Operativo, a través de la Subsecretaría de Fiscalización, implementó desde el pasado sábado 27 de septiembre la atención de 08 a 13 horas para los dueños de locales comerciales. Dicha extensión de la atención al público, que se desarrolla en el segundo piso del Centro de Emisión de Licencias de Conducir, ubicado en la Av. Fray Luis Beltrán y Gregorio Mayo, en Km. 3 , tiene por objetivo evitar demoras en los trámites, brindando a los comerciantes la posibilidad de avanzar con sus gestiones de manera más rápida y accesible.

Al respecto, el subsecretario de Fiscalización, Alejandro Esain, afirmó que el personal “desde dos semanas atrás comenzó a otorgar turnos los días sábados para ingresar trámites de habilitaciones, tanto de renovación como habilitaciones nuevas”, al tiempo que indicó que la decisión responde a que “hay mucha gente que no puede venir un día de semana, y entonces pueden hacerlo un sábado”.

La medida busca ampliar el servicio de atención del área de Habilitaciones para achicar el volumen de trabajo, agilizar todos los trámites y darle prioridad a los expedientes nuevos, que son comercios que todavía no han podido abrir las puertas para empezar a trabajar.

En el mismo sentido, el subsecretario puso énfasis en que “estamos contactando a los contribuyentes para que vengan a presentar documentación que tienen pendiente y además destrabar otros tipos de situaciones que estaban en proceso”.

Informes

Para cualquier consulta, comunicarse a los teléfonos 2974-557522 o 2974-551006 pertenecientes a la Dirección General de Habilitaciones Comerciales.