El reconocido productor televisivo y teatral Gustavo Yankelevich se refirió por primera vez a la difícil situación que atraviesa su familia tras la muerte de su nieta Mila, de 7 años, quien falleció en un accidente náutico en la ciudad estadounidense de Miami, el 28 de julio.

Lo hizo a través de un mensaje dirigido a otro de sus nietos, Valentín Giordano, quien durante el fin de semana corrió en la categoría TC 2000. El joven compartió distintas imágenes de la carrera disputada en el Autódromo Villicum de San Juan y su abuelo le comentó la publicación.

“Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia”, escribió Yankelevich. Tomás es su hijo, también productor televisivo y padre de Mila.

En el mismo mensaje, el empresario hizo referencia al duro momento que están viviendo y agradeció el apoyo recibido. "Es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”, cerró.

Cris Morena, ex de Yankelevich y abuela de Mila, también tuvo una aparición en redes sociales, donde saludó por su cumpleaños a la actriz Isabel Macedo. “Isa, reina de todo, amiga, feliz cumpleaños. Gracias por trabajar con el corazón, cuidando siempre a tu niña interior que nunca deja de soñar. Que la vida te siga llenando de amor. Te abrazo”, cerró.