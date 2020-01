COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El comienzo de año tuvo un trágico accidente en la playa de Caleta Córdova, donde un joven de 29 años murió ahogado. Desde el servicio de guardavidas se detalló que, previo al fatal hecho, se tuvo que rescatar a cuatro personas en el mar.

Roberto Grupallo, jefe del cuerpo de Guardavidas de Comodoro, indicó respecto al hecho que hay muchos comodorenses que asisten a playas que no están habilitadas, por lo que no hay servicios de guardavidas.

Asimismo, aclaró que en horas previas al fatal episodio, se hicieron dos rescates en Caleta Córdova pero en la zona de cobertura, y otros dos rescates más en la costanera. Eran cuatro personas que se estaban ahogando, y pudieron ser salvadas por el rápido accionar de los guardavidas.

“Ojalá la gente elija ir a playas con servicio de guardavidas, vamos a estar ahí vigilando a cada una de las personas en el agua para que la jornada termine como recreación”, dijo.

Grupallo además destacó que generalmente los rescates que se realizan es de gente que no sabe nada “son lugares que dejan de hacer pie, la gente que sabe nadar y no puede volver, la que no sabe se ahoga y desaparece”, advirtió a Radio Del Mar.