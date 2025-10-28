El Municipio de Rawson, a través de su Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, avanza firmemente en la planificación de la temporada de verano 2025/2026. En este marco, se encuentra en plena vigencia el proceso de inscripción para conformar el cuerpo estable de guardavidas que prestará servicio en la costa de Playa Unión.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de noviembre, es un paso fundamental para asegurar la cobertura y la seguridad en el balneario desde el primer día de la temporada estival.

La iniciativa no solo busca incorporar nuevos aspirantes, sino también consolidar el equipo de trabajo con personal experimentado. Por ello, el llamado incluye tanto a los guardavidas que integran actualmente el plantel como a aquellos que formaron parte del mismo en temporadas anteriores. Esta estrategia de fortalecimiento del equipo permite una mejor planificación y coordinación de los servicios de prevención y rescate, elementos cruciales para un destino turístico que recibe miles de visitantes cada año.

Los interesados ​​en postularse deben cumplir con una serie de requisitos administrativos y médicos establecidos por las autoridades municipales:

Es indispensable presentar el domicilio legal en Rawson, acreditado en el DNI, o una constancia que certifique el cambio de domicilio durante el último año.

Se solicita un certificado de antecedentes provinciales, análisis clínicos completos y un certificado de apto psicológico.

Cumplidada esta fase, los aspirantes deberán someterse a un examen médico exhaustivo que determinará su aptitud física para rendir la exigente prueba de reválida, programada para fines de noviembre.

Detalles de la convocatoria y la planificación

Luis Torres, jefe del Cuerpo Estable de Guardavidas, brindó detalles sobre la organización y los objetivos de esta convocatoria anticipada. “Planificamos y coordinamos los turnos con antelación para garantizar que cada sector cuente con el personal necesario desde el primer día de la temporada y que el servicio se desarrolle de manera ordenada y segura”, explicó Torres.

El funcionario aclaró que quienes ya integran el cuerpo estable pueden acercarse a las dependencias municipales para completar su inscripción. Esto incluye a los guardavidas que participaron activamente en la temporada anterior y también a aquellos que, habiendo formado parte del cuerpo estable en años anteriores, no trabajaron únicamente en la última temporada. No obstante, se confirmó que los aspirantes con más de dos temporadas consecutivas sin prestar servicio no quedarán habilitados de manera directa, aunque sus casos podrán ser considerados en función de las vacantes que puedan surgir.

Actualmente, el plantel cuenta con aproximadamente 70 guardavidas. A este número se sumarán los nuevos aspirantes que superen las pruebas y los egresados ​​de la escuela de guardavidas que actualmente cursan sus estudios y se encuentran en la etapa final de su formación.

Inicio de la cobertura y compromiso municipal

La planificación estratégica del municipio apunta a que los guardavidas que completen y aprueben la reválida queden oficialmente habilitados para comenzar a trabajar en la costa entre el 5 y el 8 de diciembre. Esta fecha de inicio garantiza la cobertura y seguridad en Playa Unión desde el comienzo formal de la temporada estival, un período en el que la influencia de público comienza a incrementarse de manera significativa.

La organización anticipada de los turnos y la distribución del personal a lo largo de los distintos puestos de vigilancia son clave para reforzar la protección de vecinos y visitantes. “El objetivo es ofrecer un servicio eficiente y profesional que responda a las demandas de un balneario en constante crecimiento”, indicó el referente del municipio.