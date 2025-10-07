La empresa acusó a la actual prestataria de “difamar y mentir” para mantener un monopolio de casi 50 años y defendió su propuesta como “la única que cumple con todos los requisitos técnicos y legales”.

Desde Grupo MR remarcaron que las afirmaciones de Patagonia son “falsas y malintencionadas”, y que buscan “confundir a la comunidad y atemorizar a los trabajadores”.

En contraposición, aseguraron que su plan de servicio propone una renovación total de la flota con más de 100 unidades 0 km, equipadas con aire acondicionado, calefacción, cámaras de seguridad y rampas para personas con movilidad reducida, con una inversión superior a los 12 millones de dólares.

La renovación se hace visible: Patagonia Argentina presentó su nuevo colectivo y sorprendió a Comodoro

La empresa también cuestionó que Patagonia prometa solo 40 unidades nuevas en cinco años, y calificó su modelo de servicio como “obsoleto y sin mejoras reales para los vecinos”.

GARANTÍA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALES

En el tramo destinado a los trabajadores, MR garantizó la absorción de la totalidad del personal, con continuidad de derechos y condiciones laborales, desmintiendo versiones sobre posibles despidos. “Ningún trabajador perderá su empleo”, aseguraron, al tiempo que calificaron como “maniobras políticas y comerciales” los mensajes que buscan generar incertidumbre en el sector.

Además, el comunicado reafirma el compromiso de radicación e inversión en Comodoro Rivadavia, con una propuesta “moderna, sustentable e inclusiva”, orientada a superar “décadas de atraso” en el sistema de transporte.

Más de 300 trabajadores pedirán la quiebra de una histórica empresa láctea argentina que está en jaque

Por último, MR respondió a las observaciones de Patagonia sobre la base operativa, aclarando que cumple con las condiciones del pliego licitatorio y que contará con las instalaciones necesarias dentro de los plazos estipulados.

“El objetivo de nuestro competidor es desviar la atención de sus propias falencias. Comodoro merece un servicio digno, seguro y eficiente, y estamos listos para hacerlo realidad”, concluye el documento difundido por la empresa.

Quién es Grupo MR SRL, la firma puntana que quiere desembarcar en Comodoro para prestar el servicio de transporte público

Grupo MR SRL es una empresa con sede en Villa Mercedes, San Luis. Según explicó su gerente, Raúl Sosa, la compañía presta servicios urbanos en esa ciudad, así como recorridos suburbano e interurbanos en distintos puntos de la provincia. También cuenta con unidades de larga distancia y una división destinada al turismo nacional e internacional.

Telefe tiene nuevo dueño: quién compró el canal de televisión más visto de Argentina