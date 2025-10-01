Grupo Amanus inaugura un nuevo edificio de Cardiología y Nefrología de alta complejidad

Este 1° de octubre se inaugurará en Comodoro Rivadavia el nuevo edificio de Cardiovascular y Nephron, dos unidades médicas de Grupo Amanus que, desde sus orígenes, han buscado acercar servicios de calidad y de alta complejidad a la región patagónica. Ubicado en la esquina de Rawson y Saavedra, se unen para brindar al paciente y su familia un abordaje integral de patologías estrechamente relacionadas.

El acto contará con la presencia de autoridades provinciales y locales, junto a los equipos médicos y directivos de Grupo Amanus. También participará el obispo Joaquín Gimeno Lahoz, quien bendecirá el nuevo espacio. Durante la apertura, los asistentes recorrerán las instalaciones y conocerán los servicios que estarán a disposición de la comunidad.

Nephron se consolidó como un referente regional en el abordaje integral de la enfermedad renal, con sedes en Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Trelew, Puerto Madryn y Caleta Olivia. Esta red permite brindar atención de alta complejidad cerca del lugar de residencia de los pacientes, reduciendo traslados innecesarios y ofreciendo un seguimiento continuo y personalizado. Además, cada centro está equipado con tecnología de última generación y sillones diseñados para optimizar la comodidad y la experiencia de los pacientes durante sus tratamientos.

Por su parte, Cardiovascular se posiciona como una unidad especializada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías cardíacas. Reconocida por la Federación Argentina de Cardiología, se ha consolidado como un centro de excelencia acreditado a nivel nacional, combinando tecnología de vanguardia con un enfoque humano y personalizado. A su vez, impulsa la formación de nuevas generaciones de especialistas a través de programas de residencias médicas, que atraen profesionales de distintos puntos del país y fortalecen el desarrollo de la comunidad médica patagónica.

Hoy, ambos proyectos se unen en un mismo espacio, con la oportunidad de potenciar su alcance y ofrecer mayor valor para los pacientes. La integración de nefrología y cardiología favorece la comunicación entre profesionales, asegura diagnósticos precisos y ofrece un acompañamiento cercano a cada persona y su familia.

De esta manera, Nephron y Cardiovascular refuerzan la visión de Grupo Amanus: transformar la experiencia de los pacientes, garantizando el acceso a servicios de salud de calidad y de alta complejidad en la región, sin que deban modificar su dinámica familiar ni trasladarse fuera de la Patagonia.

Un edificio pensado para transformar la experiencia del paciente

El nuevo edificio, ubicado en Rawson y Saavedra, está organizado en tres plantas pensadas para la accesibilidad, el confort y la funcionalidad:

● Planta baja: 7 consultorios médicos y 5 consultorios de diagnóstico con equipamiento cardiológico de última generación.

● Primer piso: 26 puestos de diálisis, 4 de ellos para pacientes en aislamiento, con áreas específicas para tratamientos como diálisis peritoneal, hemodiálisis y hemodiafiltración.

● Segundo piso: consultorios exclusivos para nefrología, que amplían la capacidad de atención y el seguimiento de pacientes crónicos.

Construimos Futuro

El proyecto reúne a más de un centenar de profesionales y colaboradores, generando empleo genuino y desarrollo profesional en la región. Cada inversión contribuye a mejorar la atención médica y a consolidar a la salud como un sector en expansión, capaz de impulsar la economía regional y generar perspectivas de crecimiento.

La inauguración del nuevo edificio forma parte de un plan de crecimiento sostenido. En paralelo, avanza la construcción de la nueva sede Costanera de Clínica del Valle, el centro de salud más importante de la Patagonia, que sumará 15.000 m² de infraestructura, 11 quirófanos, 150 camas y más de 500 nuevos puestos de trabajo en 2026.

Para Grupo Amanus, invertir en salud es invertir en la región. Este nuevo paso reafirma su propósito: cuidar la salud de las personas, ofrecer servicios médicos de calidad comparable a los mejores del país y consolidar a Comodoro Rivadavia como un referente en alta complejidad en el sur argentino.