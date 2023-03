El caso positivo de virus H5 aviar detectado en una chacra de Rawson sumó a Chubut a la lista de provincias con presencia de la enfermedad, por lo que el paso fundamental dado por las autoridades sanitarias apunta a evitar la propagación, lo que hizo necesario el sacrificio sanitario del resto de los animales del mismo establecimiento.

En cuanto a la posibilidad de contagio para las personas, el coordinador regional de Sanidad Animal de SENASA (Patagonia Sur), Germán Rezanowicz, informó este jueves que el riesgo es muy bajo, no obstante lo cual se aplicó un procedimiento de prevención por parte de personal de Salud para quienes habitan la granja involcurada.

“La transmisión es exclusivamente por contacto con ave enferma o muerta y el protocolo dice que, una vez que el SENASA toma contacto con una granja infectada, concurre con personal de salud que aplica una profilaxis respecto de las familias involucradas, mientras que nosotros nos hacemos cargo de los animales”, explicó.

Primer caso de gripe aviar en Chubut: matarán a todas las aves del corral para evitar más contagios

“La bibliografía dice que sólo en casos muy fortuitos se puede contagiar a personas –añadió-. Si bien es una enfermedad zoonótica, que pasa de animales a personas, no es fácil contagiarse, porque tiene que haber un contacto demasiado estrecho. Entiendo que no es éste el caso, por las particularidades que hemos trabajado. Por el momento y por las novedades que voy recibiendo, no se detectó nada tampoco en las otras chacras”.

Cómo se contagian las personas

Por otra parte, desde la cartera sanitaria nacional se informó que la transmisión puede ocurrir cuando las personas inhalan las secreciones o excretas de aves infectadas, o bien si el virus toma contacto con las mucosas de boca, nariz u ojos. Por lo tanto, las personas consideradas expuestas son aquellas que hayan tenido contacto directo sin protección adecuada con animales infectados (vivos o muertos), o con sus entornos contaminados.

Ya suman 59 casos y 700.000 aves muertas en Argentina por la gripe aviar

Se aclaró además que no se transmite a las personas por consumo de carne o huevos. Hasta ahora no se ha reportado transmisión de persona a persona causada por virus de influenza aviar en el mundo. En 19 años, desde 2003 a 2022, sólo se notificaron 868 casos en humanos. Hasta este jueves 23 de marzo, se llevan detectados 63 casos positivos en todo el país, con 52 aves de traspatio, 7 del sector comercial y 4 silvestres.

Hasta el 14 de febrero último, la Argentina estaba libre de la enfermedad, ya que es la primera vez en su historia que ingresa el virus.

Para quienes posean gallinas en sus patios, la recomendación es no tocar aves muertas o con signos nerviosos, debiendo notificar al SENASA de inmediato.

Los precios en alza, pero por otros motivos

Declararon el estado de emergencia agropecuaria en una provincia patagónica por casos de Gripe Aviar

Aunque en algunos países afectados por el virus desde el año pasado los precios de huevos y carne de pollo se elevaron sostenidamente, en el país todavía no hay efecto vinculado a la gripe aviar. Esto no implica que no haya suba de precios, pero ésta se debe más a la inflación que a las posibles restricciones de los productos, según se indicó ante la consulta de ADNSUR, en una cadena de supermercados.

Ocurre que los precios subieron especialmente en las últimas semanas, lo que se hizo notorio con los huevos, ya que el maple de 30 unidades se ubica entre 1.500 y 1.700 pesos. Sin embargo, esta importante suba en poco tiempo, ya que hasta principios de mes se ubicaba en torno a los 1.000 pesos, se vincularía a los factores climáticos, particularmente sequía y altas temperaturas.

Colonias de pingüinos en Chubut: desinfectarán los zapatos de los turistas por la gripe Aviar

Esto ocasionó un faltante de productos, lo que se evidenció en otro de los supermercados de Comodoro, donde la venta de huevos se limitó a un maple por persona, lo que evidencia un racionamiento cuya duración dependerá de las mejoras climáticas en las zonas de producción, a no ser que la enfermedad continúe propagándose y haya que avanzar con nuevos sacrificios sanitarios, para evitar la mutación del virus.

Prevenciones adicionales para productores

Por su parte, Rezanowicz dejó recomendaciones para personas con animales en sus patios, a fin de que al menos por un lapso preventivo, las aíslen si es posible entre paredes y techo.

“Si no cuentan con esa posibilidad, al menos colocar una malla anti pájaros, para evitar el contacto con aves externas migratorias y evitamos el contagio entre aves. De ese modo, se resguarda la población de aves de la casa. En segundo lugar, evitamos que este virus se propague. Por eso sería importante que los gallineros se cierren y las gallinas queden adentro, al menos durante dos semanas”.

¿Cambiaste la notebook? La suba de aranceles puede llevar a “precios descabellados”

Respecto del sacrificio sanitario, indicó que la metodología apunta a evitar que la enfermedad mute “y pueda tener algún otro tipo de variante: se trata de hacer un vacío sanitario, para que la enfermedad se corte y no siga transmitiéndose”.

“Es parecido a lo que pasó con el Covid. Cuando hablamos de virosis, cuanto más aislada está la especie receptora, más rápido se corta el contagio. Hasta ahora no teníamos casos y se presentó en el VIRCH, la idea es que quede circunscripta a esa zona y no se propague”, concluyó.