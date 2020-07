ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - El coronavirus llegará al Hospital Grey Sloan Memorial, según aseguró Krista Vernoff, productora ejecutiva de Grey's Anatomy. En un panel llamado "Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going", presentado por la Academia de Televisión estadounidense, contó además que los escritores de la serie se están reuniendo con médicos y escuchando sus historias en la lucha contra la pandemia.

"Vamos a abordar esta pandemia con seguridad", dijo, sobre los planes para la temporada número 17 de la ficción. Y agregó: "No hay forma de hacer un programa médico de larga duración y no hacer la historia médica de nuestras vidas".

Además, Vernoff aseguró que fue realmente doloroso escuchar sobre el sufrimiento de los pacientes y de los trabajadores de la salud durante esta pandemia. "Creo que nuestro programa tiene la oportunidad y la responsabilidad de contar algunas de estas historias", lanzó.

El rodaje de la temporada 17 todavía no arrancó debido a la pandemia. La productora ejecutiva contó que los escritores están trabajando duro. "Nuestras conversaciones giran en torno a cómo mantenemos el humor y el romance mientras estamos contando estas dolorosas historias".

Sobre cómo llevan estos tiempos de pandemia los doctores, con los que suelen reunirse para pensar el show, la productora ejecutiva reveló: "Todos los años nos reunimos con doctores que nos cuentan sus historias. Casi siempre nos cuentan las más divertidas o locas. Este año es más como terapéutico. Los doctores vienen y nosotros somos las primeras personas con las que están hablando sobre las experiencias que están teniendo. Están temblando y tratan de no llorar, están pálidos. Hablan como si se tratara de una guerra, una guerra para la que no estaban preparados".

Grey's Anatomy ya lleva 16 temporadas. Mientras que en los Estados Unidos, la decimosexta entrega ya se pudo disfrutar por ABC y en Latinoamérica, por Sony, todavía la fecha de estreno en Netflix no se ha confirmado. De todos modos, se estima que su desembarco en el servicio de streaming llegaría a mediados de septiembre de este año. Mientras tanto, Netflix cuenta con las 15 temporadas previas para maratonear.

Fuente: La Nación