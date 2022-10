Según expresó el dirigente de la sanidad, desde la empresa Ecosur Medical le informaron que "YPF y el sindicato petrolero privado han hablado para pasar a nuestros trabajadores al convenio petrolero, pero nosotros vamos a impedirlo. Nuestro convenio es el 45.906 y es el que rige para el sector de emergencia y es el que incluye a enfermeros, choferes y auxiliares de este servicio en el campo. Repudiamos y agradezco el acompañamiento de la CGT, porque no podemos permitir que un gremio hermano se venga a meter en la actividad de otro sindicato. Hoy me toca a mí y mañana podría pasarle a otro compañero. No vamos a dejar que nos avasallen”, insistió.

Olmos dijo que recibió la adhesión de otros sindicatos y de la CGT, por lo que pidió que los gremios respeten los alcances de convenios de la actividad de cada sector. “Si no es muy fácil, los que tienen más fuerza en una región se hacen los más poderosos y explotan a los demás. Cada actividad está legislada por convenio colectivo de trabajo y el de salud es inamovible”.

Olmos descartó que hubiera una cuestión de diferencia salarial que atraiga a los trabajadores de salud para pasarse al convenio petrolero:

“No creo que sea así –aseguró-, nuestros compañeros ganan de 420.000 pesos para arriba en esta empresa , por diferentes rubros que se suman al convenio, como horas de viaje, desarraigo y distancias. Dentro de la salud, son el sector con salarios más altos, que pueden llegar hasta los 500.000 pesos, dependiendo de la función y categoría”.

Detalló además que esos conceptos se pagan por regímenes de trabajo que pueden ser de 7 x 7 ó de 14 x 14 días de actividad en el campo, mientras que al finalizar reiteró que no aceptarán el traspaso de afiliados hacia otro encuadre gremial.