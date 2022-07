ADNSUR pudo confirmar que es intención del futuro ministro de Educación del Chubut, José María Grazzini, encabezar las negociaciones salariales con los gremios docentes cuando asuma, en 10 días más, el rol que venía cumpliendo hasta el momento el ministro de Gobierno, Cristian Ayala.

El designado titular de la cartera educativa confirmó este viernes que "el 18 vamos a estar asumiendo. Tengo que terminar de definir las cuestiones contractuales y familiares para poder asumir", por lo que el Ministerio de Educación recién a mediados de julio y en pleno receso escolar, volverá a contar con un titular.

El Ministerio de Educación quedó acéfalo luego de que Florencia Perata a fines de junio y en medio de duros cuestionamientos tras una intoxicación masiva por monóxido de carbono en una escuela de El Maitén, renunciará a su cargo. Y si bien su reemplazó se había definido en la figura de Valeria Saunders , la actual concejal de Esquel dio marcha atrás y decidió quedarse en su puesto legislativo.

Valeria Saunders no asumirá en Educación: dio marcha atrás con el pedido de licencia

Grazzini se refirió a los cuestionamientos sobre su perfil no relacionado a la actividad educativa. "He escuchado que no vengo del sector docente, pero todos saben que he tenido una participación activa estudiantil", respondió.

"Además fui ministro de Gobierno y siempre busqué puntos de consensos en los momentos más difíciles", dijo en diálogo con FM del Viento.

Finalmente, el futuro ministro de educación manifestó "tengo una relación cotidiana con los diferentes sectores de los trabajadores", y adelantó que su trabajo con respecto a las políticas educativas será con todos los sectores, "entendiendo la gran necesidad que tienen los papás de contenidos para sus hijos".