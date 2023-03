Grazzini: "El 85 % de las escuelas primarias tendrá horario extendido y se apunta a recuperar un año de contenido perdido en la pandemia"

En una nueva edición de Sin Hilo, el programa político de Canal 12 que se emite los miércoles a las 21 horas, el ministro de Educación de Chubut, José María Grazzini, habló sobre el inicio del Ciclo Lectivo 2023, su relación con los gremios que nuclean a docentes y auxiliares, y otras temáticas como el transporte escolar, la construcción de nuevas escuelas y el seguimiento de estudiantes y docentes.

Sobre el inicio normal de clases , Grazzini expresó “entendimos que el camino era la recuperación de contenidos. En tal sentido, avanzamos con 1 hora más y el plan de la ‘jornada extendida’. De las 202 escuelas primarias, hay 184 escuelas que tienen jornadas extendidas o completas. En un total de 600 escuelas (primarias y secundarias) está habilitado el comedor para que los chicos puedan comer en el sistema educativo”.

Sostuvo que "en el ciclo 2023, hay 118 escuelas que se incorporaron a las jornadas completas. Pretendemos llegar a 124 escuelas a fin de año. Se van a sumar 184 escuelas de hora extendida en los próximos meses. Esto abarca el 85% de las escuelas primarias de la provincia”, precisó. “Las 24 jurisdicciones del país adoptaron el sistema de la ‘jornada extendida’. Esto viene a ser la salida de la pandemia y la post pandemia donde se perdieron los contenidos y los docentes se encuentran que los chicos no tienen comprensión de textos”, señaló.

"Con este plan a lo largo de 5 años, vamos a recuperar 1 año de contenido. Tenemos que seguir reforzando. Este año, vamos a anunciar diferentes programas que van a ir en beneficio de los estudiantes y a favor de los docentes”, anticipó.

DIGITALIZACIÓN

Por otra parte, el ministro explico que "estamos informatizando todo el sistema educativo del ministerio de Educación. Los diferentes programas van a ser beneficiosos para el sistema educativo. Vamos a ser más eficientes en la liquidación de sueldos y el control y acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes”, valoró.

Por un lado, indico que "con las declaraciones juradas en línea, agilizamos el trabajo del docente de presentar una declaración jurada por quintuplicado y además se ahorran impresiones y papeles. Esto viene a acelerar todo el sistema”, indicó.

“Este sistema va a ser beneficioso para el docente en su sistema de altas y bajas de los docentes e incluso la presentación de sus licencias. A través de otro sistema, vamos a poder seguir de cerca las ausencias y las trayectorias de los estudiantes y observar la evolución de las matrículas escolares”, explicó.

Por otra parte, resaltó respecto a más demoras para los trámites jubilatorios que "el propio circuito de movilidad de los docentes genera que tengan que reunir los certificados de los lugares por donde transitaron en sus carreras. Tenemos 700 jubilaciones retrasadas. Vamos a trabajar para que todos ellos puedan tener sus jubilaciones como corresponda”, reconoció.

“También, implementamos un artículo 5 F para las ‘licencias oncológicas. Me tocó el caso de una madre que venía desde Comodoro Rivadavia y tenía que esperar desde las 06 hs AM que le autoricen la licencia con su hija internada en Buenos Aires”, repasó en el programa de TV 'Sin Hilo' que se emite -en simultáneo- por canal 12 y ADNSUR.

INICIO NORMAL

«Estamos convencidos de que el camino siempre ha sido el diálogo y el consenso. Desde que el Gobernador me convocó, comenzamos a dialogar con todos los sectores, considerando que la educación es el principal pilar sobre el cual todos debemos contribuir. Estamos muy conformes, han sido seis meses de arduo trabajo, desde el propio Ministerio hacia afuera, llevando un ordenamiento», sostuvo Grazzini, recordando que «en el Ministerio de Educación está poco más del 50% de la administración pública».

Era un gran desafío buscar un orden, empezar a ordenar las cuestiones administrativas, buscar los consensos y entender con empatía la necesidad de las familias chubutenses de que sus hijos estuvieran en las aulas», apuntó.

Por otro lado, Grazzini habló sobre el posicionamiento de ATECh frente al Gobierno Provincial: «Los escuchamos, tratamos de consensuar pero, como hemos dicho desde el primer día, siempre debe ser con los chicos en las escuelas. He hablado con Murphy y Magno y muchas veces los entiendo, pero no comparto su postura. Lo fundamental es poner a funcionar el sistema y cuando entendimos que esa era la mirada y el camino, también vimos que hay muchas cuestiones que hacen al funcionamiento del sistema educativo, frente a las cuales fuimos llevando soluciones», señaló.

«Hay cerca de 17.000 docentes de los cuales solamente el 30% está agremiado, y dividido en cinco sindicatos. Entonces, creo en la necesidad de muchos educadores de nuestra provincia de estar en las aulas; muchos sienten que su carrera debe tener un reconocimiento no solo desde lo salarial sino también desde lo académico», precisó Grazzini.

ASAMBLEAS

Respecto a la discusión legal oir la realización de asambleas en horas de clase, dijo que "no solamente se resiente el estudiante sino la familia. Está la necesidad de que el chico esté dentro del ámbito educativo. Nosotros entendíamos el marco del reclamo, pero también que hay formas de llevar adelante el mismo. Por eso buscamos a través del consenso, y luego a partir de que no lo había, una solución definitiva; respetando los derechos laborales pero entendiendo que hay derechos y garantías para que no haya un tercero afectado, que en este caso eran los estudiantes», manifestó Grazzini en relación a las asambleas y paros y su injerencia en la interrupción del dictado de clases.

«Durante muchos años se vino perjudicando a una generación, la cual es muy difícil de recuperar. Por eso avanzamos fuertemente con el plan de una hora más, con el plan de la jornada extendida y de la jornada completa. Hoy tenemos 182 escuelas primarias que tienen jornada extendida y completa. Hay casi 500 escuelas donde está habilitado el comedor para que los chicos se alimenten dentro del sistema educativo. Están el sistema de becas y de transporte privado, ya que vemos que el transporte público está sufriendo no solo en Trelew sino en toda la provincia», añadió el Ministro.

TRANSPORTE

Otro tema al que Grazzini hizo referencia fue el transporte escolar: «El Ministerio de Educación está absorbiendo compromisos y obligaciones que tienen los municipios. Evidentemente, la dificultad de traslado que puede haber en alguna zona, y al no cumplir el rol que deberían los municipios, desde el propio ministerio tenemos que salir a solventarlo».

A excepción de Puerto Madryn, el transporte privado abonado por el Estado Provincial abarca la mayoría de las zonas de la provincia. «Muchas veces no hay oferentes para las licitaciones, por lo que se debe hacer un nuevo llamado, lo cual demora entre un mes y un mes y medio. Y en ocasiones los prestatarios no reúnen la documentación, se demora y debe volver a llamarse», señaló.

INFRAESTRUCTURA

Sobre la infraestructura escolar, anticipó Grazzini que «estamos elaborando un plan, fundamentalmente apuntado a establecimientos nuevos; la necesidad que tenemos de salir a dar soluciones está en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, en muchas escuelas de esas localidades hay sobredemanda, además de otras escuelas de la Cordillera» y anticipó que «estamos pensando en la aplicación de la actual ley (de Emergencia Áulica) con ese objetivo», es decir, construir nuevas aulas o ampliar establecimientos.

«Vemos la necesidad de edificios nuevos porque estamos sobredemandados en Puerto Madryn y Comodoro. Es sorprendente, en ambas localidades luego del cierre de inscripciones, en la ciudad del Golfo hubo 140 nuevos inscriptos y en Comodoro 160 nuevos chicos que habían llegado a la ciudad. Ello genera la sobredemanda», explicó el funcionario.

«Son 700 edificios (en toda la provincia) y todos los días surgen diferentes problemas a los que damos soluciones, en lo que llamamos ‘pequeñas emergencias’; pero no tenemos grandes problemas edilicios sino estructurales, como es el caso de la Escuela N°222 de Madryn o la Escuela Marina de Comodoro Rivadavia, ambas con fallas estructurales y en el primer caso, aparentemente construida en un sitio donde no se debía», apuntó.

«Hoy tenemos en la provincia entre 16 y 18 escuelas que están siendo intervenidas permanentemente por problemas estructurales», puntualizó.