La mañana de este viernes comenzó con conmoción en Villa Regina, donde una explosión en la planta metalúrgica Fundición Regina dejó un saldo de seis operarios heridos. El accidente laboral se produjo alrededor de las 8, cuando los trabajadores realizaban tareas de moldeo en el sector de producción.

El estado de los heridos

Las víctimas tienen entre 30 y 60 años. El caso más delicado es el de un operario de 62 años, que sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y fue trasladado de urgencia a la Clínica Central. Otros cuatro trabajadores también fueron derivados al mismo centro de salud e ingresaron a quirófano debido a la gravedad de sus lesiones en brazos y piernas.

Un sexto empleado resultó con heridas de menor consideración, según informaron fuentes médicas. La mayoría de los trabajadores heridos reside en Villa Regina, aunque se supo que uno de ellos sería oriundo de Godoy.

Investigación en marcha

El hecho encendió las alarmas en la comunidad, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar para asistir a los afectados y controlar la situación. En paralelo, la Fiscalía inició una investigación para determinar las causas de la explosión dentro de la planta.

La empresa, ubicada en el Barrio Este de Regina, cuenta con diferentes sectores de trabajo: fundición, moldeo, noyería, limpieza y granallado, mecanizado y administración, además de áreas de depósito y acopio de materiales.