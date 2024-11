Grave denuncia en un hospital: un enfermero se llevó un bebe recién nacido para vacunarlo y desapareció

Una grave situación se vivió en un hospital de la ciudad de Calerta Olivia, donde una familia denunció que un enfermero se llevó a un bebé recién nacido para vacunarlo y desapareció.

La tía del menor habló con la prensa y dio detalles de la angustiante situación familiar. El hecho ocurrió el pasado sábado 23 de noviembre en un hospital público, y afirmó que desde ese día no volvieron a saber nada más del pequeño.

La mujer, identificada como Gisel Ance, contó todo lo que ocurrió, desde el nacimiento del menor - ocurrido el jueves 21 de noviembre- y los días posteriores, cuando apareció el enfermero.

“El sábado a las 16:30, un enfermero le dijo a la mamá, Samantha, que iban a ponerle una vacuna antes del alta, algo normal. Nunca sospechamos nada raro”, contó la mujer.

No obstante, con el correr de los minutos, se hizo presente en la habitación del hospital un policía, quien les avisó que el menor estaba retenido en Niñez.

“Fuimos a la Primera, a la Segunda, a la Unidad Regional, al Juzgado de Familia, y nadie nos quiso tomar la denuncia. Nos trataban mal, como si fuera un trámite menor. No sabemos nada de mi sobrino, nada”, señaló.

"Después veo a Samantha corriendo hacia Niñez. Llegó, golpeó la puerta, estaba desesperada por su bebé. No teníamos ninguna explicación, ningún papel, nada. Le dije a mi hermano: "Vamos a hacer una denuncia para ver qué pasó". Fuimos a la policía, y ahí se nos acercó un policía junto con una mujer que tenía un chalequito verde. Ese policía comenzó a insultar a mi hermano y a provocarlo. Le decía: "¿Qué rompés?". Yo intervine, le dije: "Disculpame, pero no está rompiendo nada. Estamos aquí para hacer una denuncia". Entonces me dijo: "Cállate la boca". Cuando le puse la mano para calmarlo, me la empujó hacia abajo", dijo.

“El bebé no tiene apellido, no es de nadie”, sostuvo Gisel, según le dijeron a la mamá del niño en Niñez. Asimismo, denunciaron que no pudieron anotar ni registrar su nacimiento. “Lo más feo es que no permitieron en el hospital que le pusieran el apellido del padre. Le dieron muchas vueltas, querían evitarlo. ¿Qué buscan con esto? ¿Quieren darlo en adopción? Esto es muy raro”.

Por otra parte, la mujer reveló una amenaza de un policía al padre del menor. “Le señaló el arma y se negó a darnos su apellido. Esto no es normal, parece un secuestro.”, explicó.

“Queremos que vuelva con su madre, o con su padre, o con su abuela. Es su familia. No es posible que nadie nos informe nada”, concluyó.

Con información de La Vanguardia, redactada y editada por un periodista de ADNSUR