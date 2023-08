El pasado domingo 20 de agosto, un adolescente de 15 años recibió un disparo por la espalda durante los saqueos a un comercio y quedó cuadripléjico.

Uriel, de 15 años está internado en estado crítico en el hospital y le confirmaron a su familia que "no va a volver a caminar".

El hecho sucedió en Neuquén, allí comenzó un saqueo por parte de tres jóvenes a un local comercial. Sin embargo, el dueño comenzó a disparar desde el techo del local.

Según informó AM550, en ese momento, el adolescente que venía de la casa de un amigo, pasó y junto unas cajas de la calle y fue alcanzado por un disparo que impactó en su espalda.

El padre del menor habló con la prensa y relató la situación de su hijo, quien se encuentra internado en el Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendon.

“Los médicos me dicen que no va a volver a caminar, y no saben si pasa la noche”, expresó Javier Santibañez, padre de Uriel.

Además, se refirió al comerciante que le disparó a su hijo y sostuvo que “no tenía derecho a dispararle a la columna a nadie”.

Por otra parte, explicó que según los médicos, Uriel perdió la movilidad de sus piernas y brazos. Asimismo, necesitará de asistencia respiratoria constantemente.

En el caso intervino la fiscalía de Actuación Genérica quien realizará una investigación del hecho. En tanto la fiscal Valeria Panozzo, confirmó que se llevarán a cabo pericias criminalísticas y médicas, respecto al disparo contra el menor y las heridas producidas.