Grave denuncia a un integrante de la banda "Sabroso": “Me pegó y ahora me amenaza de muerte”

Ivanka Milagros Basaldúa, de 29 años, denunció penalmente a Lucas Ross, baterista de la banda Sabroso , por golpes y amenazas.

Luego de cuatro años de relación, la joven tomó la decisión de ir a la justicia. Ivanka aseguró que durante su noviazgo con Lucas, el músico ejerció violencia psicológica, verbal y física, y que tiene pruebas y evidencias del maltrato físico.

Allí, además de confirmar la denuncia penal contra Ross, Basaldúa relató los hechos que la llevaron a hacer pública su situación. Luego de cuatro años de relación, la mujer puso fin a reiterados hechos de violencia y constató lesiones en el Hospital Armando Cima de Cosquín tras ser asistida por el Área de Género de la Municipalidad de Cosquín.

A partir de ese informe y con las pericias psicológicas correspondientes, Basaldúa decidió hacer una publicación contando su situación: “Lucas Ross, conocido en el ambiente de cuarteto como baterista de la banda Sabroso, ejerce violencia hacia mí desde hace años. Tengo muchas más pruebas y evidencias, golpes, amenazas, violencia psicológica, verbal y física. Hago tratamiento psiquiátrico desde el año pasado por la violencia de parte de este señor de 47 años y tengo todas las pruebas”.

Y añadió: “Más de una vez quise quitarme la vida para no seguir con esta tortura. Me costó mucho hacer pública mi situación, me costó mucho poder salir porque te enferman y te culpan. Te dicen que si te golpean o insultan, cuando te dicen puta, culiada, hija de puta y demás, es porque vos los provocás. Yo era la culpable, cuando tengo todas las pruebas, fotos, videos, llamadas grabadas donde me amenaza una y otra vez de muerte”.

Por su parte, la banda de cuarteto publicó a través de sus redes sociales al respecto: