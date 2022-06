Un caso de bullying en un colegio patagónico se dio a conocer a través de las redes sociales. La madre de una niña de ocho años decidió ponerle fin al asunto y compartió el calvario que sufre la pequeña que asiste al colegio en la escuela 39 de Río Gallegos, Santa Cruz.

Según indicó la mujer, las compañeras de su nena la golpean y le realizan dibujos amenazantes, incluso donde señalan que la iban a matar.

Hace unos días atrás, la niña volvió a su hogar con un ojo morada. Ya han realizado el acta y esta semana nuevamente tres chicas quisieron golpearla y le dejaron el dibujo en cuestión. “Ella no se defiende y los profesores hacen la vista gorda”, indicó María Olivera en diálogo con Tiempo FM 97.5.

La mamá explotó de bronca cuando reclamó la situación que atraviesa su hija y su maestra le dijo que el dibujo simplemente “era un juego”.

“Una criatura no le va a decir a otra que la quiere matar. El otro día le dejaron el ojo morado y dijeron que estaban jugando. Meten de excusa el tema de la pandemia, pero somos responsables de nuestros hijos”, agregó.

“Mi nena llorando me dice que no quiere ir a la escuela. Me dice que no quiere existir más, que quiere ir al cielo, llegó a un punto límite”, lamentó.

“A mi nena le pegaron, ella se quejó y la maestra nunca dijo nada. Los maestros no dicen nada y si no hacen nada voy a actuar por mano propia”, concluyó.