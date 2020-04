PENÍNSULA VALDÉS (ADNSUR) – El sector turístico es uno de los más afectado ante la pandemia del coronavirus. En Chubut, algunos representantes han manifestado su preocupación ante el difícil panorama.

“El último barco llegó el 6 de marzo y después de eso se declaró la cuarentena, quedamos paralizados, en cero; no hay consultas, no hay ventas, no hay nada. En las últimas semanas tratamos de solucionar los problemas de los pasajeros que habían viajado al exterior y a los que la pandemia los encontró en plena vacaciones, con el cierre de fronteras y todo lo demás, explicó. Leticia Benítez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés.

Asimismo, señaló que “estamos esperando que pase y viendo como revertimos la situación y podamos volver a trabajar, sabemos que el turismo tardará mucho tiempo en activarse porque la gente quedará con miedo de subir a los aviones o a los cruceros”, dijo. Y admitió que el panorama es muy preocupante: “Si bien tenemos muchas empresas unipersonales o familiares, hay otras que tienen muchos empleados. Cada empresa es una familia o varias familias detrás y no sé cuántos vamos a quedar en pie”.

“La realidad es que nunca vivimos algo como esto; si bien tuvimos la experiencia de la ceniza, la gente llegaba por transporte terrestre. Tuvimos unos meses de parate, pero trabajamos, bajó muchísimo, pero logramos sobrevivir hasta la próxima temporada. Pero ahora no sabemos si vamos a poder iniciar la temporada y ni cuál será el impacto hasta que no se reanude la actividad”, manifestó a Radio 3.

Luego se refirió a los plazos que deberán esperar, para que realmente se reactiven los viajes. “Tenemos que ver cuánta gente se animará a viajar, si bien la ventaja de Chubut es que no tenemos ningún caso positivo, es muy favorable. Todo lo basamos en supuestos. Si bien el sector turístico será el más afectado, todas las actividades serán alcanzadas por esta pandemia”, puntualizó.