Gran parte de Chubut está bajo una alerta amarilla por lluvias muy fuertes: podrían alcanzar los 50 milímetros

En una gran parte de la provincia del Chubut anunciaron una alerta amarilla por lluvias muy fuertes, varias horas después de las fuertes ráfagas que impactaron a casi toda la región durante varios días.

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, el área recibirá lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes; en la zona cordillerana se esperan entre 30 y 50 milímetros acumulados en 24 horas, con posibilidad de superar esos valores de forma localizada.

En la zona de la meseta se pronostican entre 10 y 20 mm en el mismo lapso de tiempo, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual, y no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve en las áreas más altas.

Se espera que la contingencia climática se presente durante este sábado 4 por la mañana y podría extenderse horas más tarde, pero no bajo alerta amarilla.

Los sectores afectados serán los siguientes: Gastre y Paso de Indios; el oeste de Mártires y Telsen; y las mesetas de Cushamen, Futaleufú, Tehuelches y Languiñeo

Recomendaciones

Evitar realizar actividades al aire libre

No sacar la basura

Retirar todo tipo de objetos que impidan la circulación del agua

Mantenerse alejado de ríos y costas

Informarse por los medios de comunicación

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el sábado en Comodoro Rivadavia?

De acuerdo a lo publicado en el informe en su sitio web, el SMN señaló que en la localidad petrolera se presentará cielo mayormente nublado por la madrugada con chances mínimas de precipitaciones con una mínima de 10° con ráfagas leves del sudoeste a una intensidad entre 51 y 59 kilómetros por hora. A la mañana, descenderá la velocidad del viento y aumentará la temperatura a 11° con las mismas condiciones climáticas.

Hacia la tarde, la máxima llegará a los 15° manteniéndose el tiempo fresco y nublado y, al alcanzar la noche, podrían haber lluvias aisladas con 8°.

Para los próximos días, según el SMN, no habrá precipitaciones y también se descartan probabilidades de ráfagas fuertes, pero con un descenso de temperatura respecto de la última semana.