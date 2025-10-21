Gran operativo para rescatar a un hombre que estaba herido en un cerro de la Patagonia

Un amplio operativo de rescate permitió evacuar a un hombre que sufrió un accidente mientras realizaba una caminata.

El incidente comenzó el domingo 19 de octubre, alrededor de las 17 horas, cuando se recibió el aviso de que un hombre presentaba un traumatismo en la rodilla que le impedía moverse por sus propios medios.

El accidente ocurrió en el Sendero Mallín de las Nieblas, en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, entre Villa La Angostura y Villa Traful, en la provincia de Neuquén.

De inmediato, el grupo de rescate de Villa La Angostura, compuesto por seis integrantes, se movilizó al lugar, mientras la guardia del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) quedó en alerta para brindar apoyo adicional.

A medida que avanzaba el operativo, alrededor de las 19:00 se despacharon los primeros vehículos del ICE con seis brigadistas, y más tarde, a las 21:50, otro móvil con cinco integrantes reforzó la tarea de evacuación.

Finalmente, pasadas las 23:40, los equipos localizaron al senderista, lo inmovilizaron y comenzaron los preparativos para su traslado.

La operación culminó alrededor de las 03:40, cuando la persona accidentada fue llevada al ingreso del sendero, poniendo fin a un intenso operativo de rescate que duró aproximadamente 11 horas y movilizó a 20 rescatistas entre el ICE PNNH y el grupo de Villa La Angostura.