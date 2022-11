Gran Hermano: Malena Pichot defendió a La Tora y criticó duramente a dos participantes

El reality de la casa más famosa del país causa constantemente controversias en las redes sociales, donde los usuarios aprovechan para alentar a unos u otros participantes.

Quien se sumó ahora a dar su punto de vista sobre el programa más visto del momento es la humorista Malena Pichot quien, desde su cuenta de Twitter, defendió a La Tora, y fulminó a dos de los participantes de la casa.

"La Tora hizo la primera nominación digna en la historia de GH: a uno por sorete acosador y a otro por tibio de mierda. Ambas cosas lo peor de la sociedad", publicó la actriz.

Como de costumbre, el tuit generó todo tipo de comentarios, sobre todo porque luego lo borró, y los criterios estuvieron divididos tanta-o a favor como en contra.

"Yo hasta no ver toda la escena y el contexto no opinaria, esperemos que hoy o en estos días lo muestren!", "Este feminismo da asco", "Yo hasta no ver toda la escena y el contexto no opinaria, esperemos que hoy o en estos días lo muestren", y "A quien representa está mina por favor", fueron alguno de ellos.