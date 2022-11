El líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, protagonizó este lunes 7 de noviembre un tenso momento en el aeropuerto internacional de Ezeiza a su llegada al país desde Roma, Italia, donde viajó para encontrarse con el papa Francisco. Mientras se encontraba haciendo la fila para ingresar al país, fue increpado por decenas de personas que lo reconocieron en Migraciones.

El líder del Frente Patria Grande decidió no ignorar la situación y responder al abucheo con gritos e insultos, situación que obligó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a correrlo del lugar para evitar que la situación pasara a mayores.

En una serie de videos registrados por los pasajeros que se encontraban allí, se observa a un Grabois enérgico, que al grito de “cobardes” decidió enfrentar a quienes lo increparon. “¿Saben cuál es la diferencia con nosotros? Que nosotros tenemos coraje. Yo nunca le robé absolutamente nada a nadie, laburé toda mi vida”, dijo.

Posteriormente, “bienvenido al paraíso”, se escucha decir a la persona que filmó el primer video difundido en las redes sociales. En otra publicación, el dirigente social tuvo un careo con un pasajero a quien le recriminó no saber su nombre: “No te animás a decirlo, sos un cagón”.

Ante el insulto, una mujer le gritó a Grabois que no sea agresivo y le pidió al pasajero que no le dijese su nombre y apellido. “Tenés miedo de decir tu nombre”, reiteró Grabois. Y agregó: “Vos sabés mi nombre y yo no sé el tuyo. Bajá la manito. Yo nunca le hice daño a nadie”.

Posteriormente, Grabois sostuvo que todo se inició porque comenzaron a llamarlo “vago” y “chorro”. “El fascismo avanza cuando nos dejamos amedrentar por patotas sean organizadas o espontáneas que se sienten con derecho a agredir al que piensa distinto”, dijo.