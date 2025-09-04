“Estamos viviendo un momento de gran transformación que nos obliga a adaptar nuestros productos y estrategias, pero manteniendo siempre nuestra misión principal: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil”, explicó. En ese marco, aseguró que Google sigue viendo a los usuarios en el centro y a los medios como aliados estratégicos para garantizar que los contenidos relevantes encuentren a su audiencia.

Nuevos hábitos de consumo y productos en cambio constante

Iriarte remarcó que los usuarios ya no buscan información como antes: ahora esperan contenidos más personalizados, en distintos formatos y con respuestas inmediatas. “Hoy las personas formulan consultas en lenguaje natural, casi como si hablaran con un amigo”, señaló.

Esa tendencia obliga a Google a transformar sus productos de búsqueda. La integración de Gemini —su modelo de IA generativa— ya impacta en el buscador, en la aplicación Gemini App y en Discover, la plataforma que ofrece recomendaciones personalizadas. “Estamos en un momento de muchas transformaciones. Sí, los cambios en nuestros productos pueden modificar el tráfico, pero también lo enriquecen y lo vuelven más relevante para las audiencias”, explicó.

Herramientas para las redacciones

Además de los productos para el público masivo, Google desarrolla soluciones específicas para periodistas. Iriarte destacó Pinpoint, utilizado para analizar grandes volúmenes de documentos, y Notebook, que permite organizar información y generar contenidos en distintos formatos.

“Ya hay redacciones que combinan estas herramientas para producir desde un podcast hasta un video con avatar en cuestión de horas, con herramientas gratuitas”, señaló. Como ejemplo, mencionó casos recientes en Argentina en los que un medio local convirtió una investigación en un podcast y luego en una pieza audiovisual para redes sociales con Veo3, la plataforma de generación de video.

Colaboración con los medios argentinos

La ejecutiva también anunció proyectos concretos para la región. Uno de los más relevantes será la digitalización de archivos periodísticos, en alianza con ADEPA y la empresa En Media. “Muchos medios tienen colecciones históricas de ediciones impresas que no pueden procesar por falta de recursos. La idea es ayudarlos a digitalizarlas con tecnología OCR y a futuro incluso explorar modelos de monetización”, adelantó.

El plan comenzará con tres diarios del país y busca convertirse en una experiencia escalable. Además, Google continuará impulsando capacitaciones y programas de innovación, como el reciente sprint de prototipos de IA, que en solo un día y medio permitió a medios patagónicos identificar problemas y desarrollar soluciones concretas.

“Un compromiso de largo plazo”

Iriarte subrayó que, a diferencia de otras compañías tecnológicas que aparecieron y desaparecieron, Google mantiene un compromiso sostenido con la industria. “Hace más de veinte años que trabajamos con medios, y hoy seguimos ampliando nuestros equipos en Latinoamérica para reforzar esa colaboración”, aseguró.

La inteligencia artificial está modificando las reglas de juego y la clave, según Google, será mantener el equilibrio entre innovación tecnológica y periodismo de calidad, con usuarios cada vez más exigentes y entornos más ruidosos.