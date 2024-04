El pasado 27 de marzo, un nene con autismo sufrió una parálisis facial en una escuela de la Patagonia y su madre denunció "abandono de persona". La mamá del menor aseguró que la situación ocurrió en el establecimiento escolar, tras un incidente con una compañera.

Sin embargo, indicó que tanto la maestra como los directivos no le dieron respuestas. "No recibo ni siquiera un poco de contención de parte de ellos, es una negligencia terrible hacia mi hijo", aclaró. Asimismo, la madre busca una comunicación por parte del Consejo Provincial de Educación.

El incidente sucedió en la Escuela Especial N°10 ubicada en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. Allí, un nene con autismo no verbal sufrió un incidente con una compañera y luego de unas horas, la maestra contó la situación a la madre.

"Me duele todo el cuerpo": el relato del nene que fue rescatado del maltrato de su padre en Las Heras

“Me dijo que una compañerita le había pegado, pero que no había sido nada, un golpecito nomás”, expresó la mamá del niño afectado. Tras llegar a su casa, “vi que tenía la boca doblada. Mi hijo mayor le preguntó dónde le dolía y mi hijo le indicó la tetilla”, indicó a LU12 AM680.

De esta forma, llevó a su hijo al médico, donde le confirmaron que había sufrido una parálisis facial. Además, contó que logró comunicarse con la madre de la compañera que tuvo el altercado con su hijo. “Ella me dijo que la habían llamado a la escuela y le habían dicho que vaya a buscar la nena porque había tenido un mal comportamiento. Pensé que había tenido una crisis, pero me dijo que no tuvo una crisis, sino que se porta mal porque no le gusta ir a la escuela, entonces tiene tendencia a pellizcar o tocar”, señaló.

Catalina confesó que no se cuidó del Covid-19 en Caleta Olivia y estalló el escándalo en Gran Hermano

De esta forma, remarcó que a su hijo “le tocó la tetilla y la parte íntima de los genitales, esto ocurrió a las 10:00 y él estuvo hasta el mediodía, dos horas de miedo, de estrés, por todo esto tiene una parálisis facial”.

LA COMUNICACIÓN POR PARTE DE LA ESCUELA

Por otra parte, la mujer explicó que tanto los directivos como la maestra “no me dan respuestas”. “Hablé con la vocal por los Padres, ella me dijo que haga una denuncia. Si esto lo hago público es porque no recibo ni siquiera un poco de contención de parte de ellos, es una negligencia terrible hacia mi hijo, un abandono de persona”, agregó.

Quedó habilitada la "caza deportiva" de guanacos, zorros y pumas en Santa Cruz

En tanto, recordó que su hijo “es un nene que no sufre crisis, es muy tranquilo y le pasó esto con una compañerita que tiene la misma patología”. Sin embargo, explicó que “no culpo a la mamá, ni a la nena, culpo a la maestra porque no me avisó en su momento, en la escuela ni siquiera hicieron un acta, lo dejaron pasar como si no fuera nada“. “Lo que más deseo en este momento es tener un buen abogado que me pueda representar”, mencionó.

Por otro lado, confirmó que el jueves 4 de abril, el menor inició fisioterapia y remarcó que se encuentra con miedo tras lo ocurrido en la escuela. “No duerme bien, duerme con un ojito abierto, hay que ponerle gotitas constantemente porque se le reseca el ojo. Está asustado, con mucho miedo“, expresó. En tanto, reveló que su hijo “estaba contento de ir a la escuela, por fin habíamos logrado que se integre bien”.

Horror en Santa Cruz: su pareja la encerró durante días, la golpeó y la tenía amenazada con armas

“No soy la única mamá a la que le pasa este tipo de cosas, hay muchas que me han hablado. Me piden que haga una marcha. Hay muchos padres que callan para que los chicos no pierdan la escolarización, la obra social obliga a que estén escolarizados para que puedan hacer las terapias”, concluyó.