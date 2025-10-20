En medio de los anuncios de apoyo económico por parte de Estados Unidos, con la firma de un swap de 20.000 millones de dólares, el presidente Donald Trump dijo que una forma de ayudar a la Argentina es aumentando la cantidad de carne que comprará.

La decisión, según informó la agencia Noticias Argentinas, podría formar parte del acuerdo comercial que estaría próximo a anunciarse. Sin embargo, tendría una contracara: muchos de los cortes que se consumen en Argentina podrían registrar un aumento en los precios.

El dirigente de la Rural y productor ganadero Andrés Costamagna detalló a Iprofesional que, con la salvedad del asado —que no se exporta a los Estados Unidos—, los demás cortes registrarían aumentos en las carnicerías.

"Los estadounidenses van a venir a buscar desde bifes angostos, bifes de chorizos y paletas, lo que va a impulsar los precios locales", explicó Costamagna, ante la posibilidad de que el gobierno de Trump reemplace parte de las importaciones que actualmente realiza desde Brasil con carne argentina.

A la espera de que se confirme el acuerdo, el dirigente Rural adelantó que igualmente se esperan aumentos de precios en las próximas semanas, debido a que la oferta de ganado desde Cañuelas se contrajo 30% en las últimas semanas, ya que los productores están esperando una posible modificación del esquema cambiario tras las elecciones. Según estimó, los precios de los cortes populares podrían subir "entre 20% y 25%" hasta la Navidad.

Datos de las exportaciones actuales de carne a Estados Unidos

Las exportaciones de carne vacuna argentina a Estados Unidos alcanzaron aproximadamente los US$ 100 millones durante el primer trimestre del año, el doble de lo despachado en el mismo período de 2024, según datos del sector.

En cuanto al volumen, se alcanzaron las 10.153 toneladas, lo que representó un aumento del 92% respecto al primer trimestre del año anterior. Este volumen posicionó a Estados Unidos como el tercer destino de exportación de carne vacuna argentina en el período.

El precio promedio por tonelada también registró incrementos significativos. Al comparar las cifras interanuales, el valor medio de la carne exportada a EE. UU. en junio de 2025 mostró un aumento del 54% respecto a junio de 2024.

Argentina accede al mercado con una cuota arancelaria de 20.000 toneladas de cortes sin hueso. Las exportaciones por fuera de la cuota abonan un arancel del 26,4%.