Gisela Lepio llevaba a Río Gallegos a lo más alto en el año 2019, tras ganar el certamen "Genios de la Argentina", conducido y producido por Marcelo Tinelli. Tres años más tarde volvió a trabajar con el reconocido conductor.

Esta semana empezó el nuevo concurso de canto "Canta Conmigo Ahora", que compite en la misma franja horaria con La Voz Argentina y que se caracteriza por tener un total de 100 jurados ubicados en una tribuna gigante. Entre ellos se encuentra la riogalleguense Gisela Lepio, quien comparte espacio con celebridades como Cristian Castro y el "Puma" Rodríguez.

El jueves pasado, Marcelo Tinelli se acercó a hablar con la santacruceña para dar la devolución del participante Agustín Castro. "Te emocionaste mal", le dijo el famoso conductor televisivo a Lepío. "Yo soy una sacada cuando algo me gusta. Sos tremendo", le dijo al joven.

"Que no estés en la tele, que no seas mediático, no significa que no seas exitoso o bueno", consideró tras las críticas en redes sociales sobre los y las jurados que integran el programa. Y agradeció que el certamen le de la posibilidad a artistas "más allá de su género, de su condición o elección sexual".

"Estamos teniendo un nivel altísimo de cantantes, y muy filtrado, porque este país es un semillero de artistas virtuosos, pero a veces hay mucha gente que no está tan preparada y se les da cámara; en este certamen se ha filtrado mucho y el nivel es altísimo", comentó la santacruceña desde Buenos Aires en contacto con LU12 AM680.

Según publica La Opinión Austral, tras anticipar que esta semana en "Canta Conmigo Ahora" habrá "muchas sorpresas", Lepío le agradeció a la producción por incluir tanta variedad de jurados: "No siempre tuvimos un lugar, no siempre hubo lugar para los gordos, para los transexuales, para los chicos gays, para los queers, para los que no somos hegemónicos", dijo.

"Estaba en Vietnam, haciendo una temporada de trabajo en Asia en un parque temático, y me escribe Lolo Rossi para participar. Llegué, ensayamos para probar todo y la semana pasada empezamos a grabar y acá estamos", relató la cantante cuyo talento la llevó a hacer giras por Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, gran parte de Argentina, Cuba, Escocia, Alemania, Austria, Francia, Italia y Tailandia, entre otros países.

Sin embargo, la santacruceña nunca olvida a su ciudad natal: "Quiero ir a Gallegos, con mis viejos hablo casi todos los días", dijo y contó que a su mamá la ve seguido ya que viaja a Buenos Aires.

A propósito, confestó que le encantaría "ir para el Aniversario de Río Gallegos y hacer un lindo show" en la capital santacruceña.