CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) Este domingo, el ministro de Salud Ginés González García habló sobre la cuarentena decretada el pasado 19 de marzo y posteriormente prorrogada hasta el 13 de abril. "Estamos haciendo ideas, y viendo cómo seguimos. Esto es un día a día", declaró en diálogo con Radio 10.

Hasta el momento, el Ejecutivo permitió que se retomen algunas actividades, como las de los aserraderos o las mineras. Por su parte, el titular de la cartera de Salud adelantó que la semana que viene no habrá un regreso total a la normalidad, sino una mayor "flexibilidad". "Tendrá otra forma, alguna flexibilidad, otra forma de ser ejecutada. Pero terminar, no me parece. No voy a decirlo jamás", sostuvo acerca del aislamiento.

Además, Gonzalez García reflexionó: "Tenemos que saber que van a haber matices diferentes, viendo de a poco la evolución". Y comparó con otras experiencias a nivel mundial: "Algunos países que fueron exitosos al final de la cuarentena están viendo que levantándola masivamente se les complicó de nuevo. Esto es un día a día. Tenemos que acostumbrarnos a que no va a ser igual y a que no va a ser que de un día para el otro todo va a volver a la normalidad", sentenció.