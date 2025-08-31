“Mi abuelo, siempre que lo acompañaba en la camioneta por el campo, paraba a sacar una ramita de té pampa para tomarse un té de campo y eso usamos: el botánico nuestro, el que pisamos todos los días”, dice Mauricio Sosa al explicar cuál es la esencia de “Chulengo”, un gin artesanal que nació en el valle del río Deseado y que está dando sus primeros pasos en el mundo de los destilados.

Mauricio lo dice y lo reafirma: el objetivo siempre fue “tratar de conseguir un sabor patagónico, bien nuestro”, y por ese sendero va. Chulengo comenzó a gestarse hace dos años, con los yuyos y plantas que todo paisano pisa en medio de la Patagonia. Así, sus aromas deambulan entre el algarrobillo, el paico, el té pampa, el tomillo... y también el molle, en las pruebas que realiza por estos días.

La idea de Mauricio y su familia fue darle otra impronta al campo: pensar más allá de la oveja y la lana, y también darle continuidad al trabajo rural que alguna vez comenzó su abuelo, David Bain Ross, un hijo de un escocés que emigró a la Patagonia a fines del siglo XIX y que durante gran parte de su vida trabajó esas tierras.

“Con él aprendimos todos los trabajos de campo”, dice al recordar a su abuelo. “Él fue quien nos llevó de chiquitos y nos motivó a tener ganas de hacer cosas, emprender y darle valor al campo; hoy, con la familia, queremos seguir manteniendo eso”.

Se trata de 2 leguas de tierra, ubicadas a 50 kilómetros de Pico Truncado, pero que pertenecen geogr��ficamente a la colonia Las Heras, sobre el valle del río Deseado, donde el sentir patagónico se siente bien fuerte y donde el suelo regala las aromáticas que le dan vida a Chulengo.

Mauricio admite que, como todo escocés, siempre fue amante del whisky, pero por su dificultad decidió buscar un producto más sencillo y pensó en el gin. “La idea fue buscar un producto nuevo como valor agregado de la estancia y lo más cercano que se me ocurrió hacer fue el gin con cosas que teníamos en el lugar, que eran los aromáticos. En base a eso, en 2023 empezamos las primeras pruebas, empapándonos en el mundo del gin y conociendo el tema de destilación, porque fue todo nuevo para nosotros.”

Para comenzar, Mauricio hizo un curso en Córdoba y creó su propio alambique en la metalúrgica donde trabaja todos los días. Sí: este emprendedor artesanal es analista de sistemas de profesión, metalúrgico de oficio y, por herencia de su padre, ahora también se convirtió en destilador.

Durante un año, Mauricio y su familia hicieron pruebas buscando la esencia del gin hasta que, en 2024, comenzaron a producir con un alambique de cobre. “Probamos mucho pero logramos una buena fórmula de sabor con los botánicos que tenemos; que es lo que hoy ofrecemos. Nos costó, pero logramos un buen gusto. Además, estamos probando con otros botánicos, con macerado de madera de molle; estamos haciendo pruebas para ver cómo toman los sabores, pero siempre usando nuestra materia prima, que es lo que tenemos para producir. Por otro lado, hace dos años hicimos las primeras plantaciones del fruto, que es el enebro, la base del gin; esperamos que el año que viene nos dé los primeros frutos para hacer las primeras pruebas de sabor, que por el momento estamos trayendo de la cordillera”.

DEL GIN AL ETNOTURISMO

El proyecto es ambicioso y no solo se resume en el gin, sino también en convertirse en un emprendimiento de etnoturismo. “Queremos que sea un punto de encuentro, que la gente lo conozca y sea turístico. Lo que se va a contemplar a futuro es la primera destilería sobre Chulengo, en el valle del río, donde tenemos un manantial y el agua que fluye tiene buenos minerales y es apta para consumo. Además, queremos armar una especie de sitio donde se pueda disfrutar del cordero patagónico, del que somos productores, y también del gin. Pero tenemos que armar todas las comodidades para que la gente pueda disfrutar de eso”, dice con orgullo.

Las perspectivas son buenas; sin embargo, por el momento el proyecto da sus primeros pasos. “Somos una microdestilería artesanal”, dice orgulloso Mauricio, este emprendedor que se animó a darle otra impronta al campo donde pasó parte de su vida, utilizando los aromas que todo paisano conoce: los frutos de esta tierra.