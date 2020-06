COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este lunes a las 15 horas, representantes de Gimnasios en Comodoro se reunirán en el Centro Cultural para luego marchar hacia la Municipalidad y pedir por la reapertura de los locales. "La situación ya es insostenible", aseguran.

Mónica Bordón es la propietaria de un centro de Pilates en Comodoro y este lunes manifestó su malestar debido a que todavía no puede reabrir su local.

"La situación es insostenible", dijo y recordó que "ya habíamos abierto nuestros locales y como se generó este brote tuvimos que volver a cerrar". Además cuestionó que "cerca de mi casa hay dos bares abiertos y veo que no usan barbijos y que no cumplen con el protocolo. Realmente creo que no hay criterio".

"Nosotros deberíamos estar trabajando. En nuestro caso, mucho alumnos vienen a practicar pilates avalados por los médicos, kinesiólogos y psicólogos. Muchos recomiendan pilates porque es una terapia alternativa. Nosotros cumplimos al pie de la letra con todo el protocolo de higiene".

Además aclaró en La Cien Punto Uno que "tuvimos que sacar reformer y cumplimos con todo el protocolo pero todavía no podemos abrir" y agregó: "Nos piden paciencia pero la situación ya es insostenible. Todos pagamos alquileres y tengo colegas que tienen empleados. Nadie te espera con los pagos".