CAPITAL FEDERAL - El jurado de Masterchef Germán Martitegui tiene coronavirus, según confirmó él mismo este martes vía Twitter. El reconocido cocinero ya se había ausentado en dos de la grabaciones de esta semana y se encuentra aislado.

"Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a Masterchef y a Tegui", aseguró en su mensaje vía Twitter.

Martitegui será reemplazado por Dolli Irigoyen, quien ya formó parte del programa como invitada en galas pasadas.

Debido a que el programa es grabado y ya se han adelantado varias emisiones, el cambio será recién en unos diez o quince días, informó Radio Mitre.

El de Martitegui no es el único caso de COVID-19. La semana pasada se dio a conocer que dos de los participantes también eran positivos: Vicky Xipolitakis y El Polaco.