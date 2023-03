Gerardo Romano, el reconocido actor, reveló que fue violado a los 12 años. Lo contó en el programa Mañanísima, de Carmen Barbieri.

“No lo conté en su momento siendo chico, pero hace unos años lo conté, me curé, y puedo hablar de todo sin problemas. Hice un proceso de deconstrucción, una palabra que inventó un filósofo francés, en la que habla de que todo lo que va conformando nuestra personalidad. Después, se puede hacer el desmontaje de por qué somos como somos, por qué nos manejamos como nos manejamos”, señaló respecto a lo ocurrido.

“Lo importante es educar y aleccionar a los chicos, no tener una cuestión oscura, impenetrable. El cuerpo es algo prohibido, un tabú, no se puede tocar, todo es pecado. Y entonces uno queda envuelto en un mar de dudas cuando podría tener las respuestas antes, y cuando llega el momento no deseado, con un abusador, saber dónde está parado, qué está bien y qué está mal, y cómo reaccionar”, aclaró.

El joven que denunció a Jey Mammon aseguró que 114 personas fueron abusadas por famosos

Asimismo, Barbieri indicó que existe una ley, pero Romano cuestionó: “Cuando en un colectivo te entra a manosear un tipo sin tu consentimiento, ahí no hay ley, no hay ningún cartel que diga: ‘Tranquilo que esto es ley, el señor que te está tocando el miembro está equivocado’. Pero vos después, ¿a quién le contás la historia?”.

Por otra parte, fue consultado Estefi Berardi, panelista del programa si pudo contar lo ocurrido a algún familiar. "No me acuerdo. No creo haberlo contado. Cuando estaba en condiciones de contarlo, ya no me importaba, ya era un adulto”, indicó.

“Yo era chiquito. Me fue a buscar al colegio. Salí con un amiguito que se llamaba Marcelo; miré y estaba en la vereda de enfrente. Me saludó con una inclinación de cabeza sutil y empecé a caminar y me empezó a seguir. En esa época tomaba el trolebús para ir hasta Santa Fe y Austria. Tendría 12 o 13 años". recordó Romano.

Una multitud conmemoró el Día de la Memoria en Plaza de Mayo, a 47 años del golpe

Luego despareció, pero apareció nuevamente, al día siguiente.

“Volvió a aparecer y a seguirme. Caminaba por Libertad hasta Santa Fe, por Santa Fe a Paraná, y por Paraná hasta Arenales; volví por Arenales hasta el centro, caminaba a toda velocidad para escaparme, para que me perdiera de vista. Hasta que empiezo a transpirar, agitarme, asustarme, me doy vuelta y veo que viene a 20 o 30 metros con una sonrisa macabra”, manifestó.

“De repente veo que vienen por mi vereda dos policías de uniforme caminando hacia mí y me agarro de ellos, los abrazo y me pongo a llorar. Les cuento lo que me pasa y cuando preguntan cuál era el tipo lo señalo; estaba caminado como para Retiro. La policía lo agarra de cuatro zancos, lo dieron vuelta, le doblaron un brazo y les digo: ‘No era él, perdón, me equivoqué', en el susto señalé a otro”, contó el reconocido actor.

La polémica declaración de Roberto Piazza sobre Jey Mammón y el abuso a menores: "Una calentura"

Romano, fue acusado de abuso sexual

Durante el pasado mes de septiembre de 2022, Gerardo Romano fue acusado de abuso sexual por parte de Paula Di Chello, compañera de trabajo en la novela "Se dice amor" del 2005.

“Estábamos en la grabación de una novela de Quique Estévanez. En una de las escenas, en un pasillo, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde en la boca y me hace sangrar. Y eso no estaba en el libreto”, recordó.

“Me empujó y me dijo: ‘sos una boluda’. Se ve que no reaccioné como él esperaba. Yo seguí con la escena. De hecho, esa escena se vio al aire”, señaló en el programa Mamás Felices.

Asimismo, explicó que en ese momento no denunció “porque nadie decía nada”. Además, “tenías que agradecer que tenías trabajo”.

“Me seguía por los pasillos. Entraba a mi camarín, me decía cualquier cosa, me sacaba el celular. Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía: ‘¡suegra!’”.

La Rural, Los Años Dorados y Comodoro, la casa de un astro del cuarteto que murió hace seis años

Por último comentó: “Hace unos años, si me lo hubiese encontrado, le hubiese dado un cachetazo”.