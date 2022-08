Gatos: ¿Cuál es el límite de su independencia?

Los gatos pueden parecer animales sumamente independientes, que no implican muchos cuidados y preocupaciones si uno decide irse de viaje, ya que está instalado que se los puede dejar solos durante mucho tiempo, mientras tengan comida, agua y arena disponible permanentemente.

Esto podría considerarse un mito porque, aunque es cierto que los gatos suelen demandar menos apego, la soledad les genera ansiedad y estrés. Como consecuencia aparecen llamados de atención y reclamos mediante malos comportamientos.

Veterinarios establecen que no deberían pasar solos más de 3 días en un domicilio. Respecto a su higiene y salud, no sólo necesitan que higienicen su arenero, también hay que cuidar su alimentación para que no coman en exceso o decidan no alimentarse.

Si hablamos de lo emocional, los gatos extrañan a la familia con la que conviven, porque establecen lazos con un alto nivel de cercanía. Esto fue estudiado por científicos de la Universidad de Fora, en Brasil. En esta investigación buscaron determinar el grado de ansiedad que sufrían los gatos en las separaciones con su familia, en intervalos equivalentes a vacaciones. Determinándose que su sufrimiento era visible y elevado.

Los gatos se relacionan con los humanos de una forma única, ya que nos dan una doble jerarquía. Ellos “autorizan” a las personas a estar en su espacio, pero también son conscientes que los humanos les proveen alimento y cuidados. Luego se acostumbran al cariño y comienzan a demandarlo.

Les afecta la ausencia de compañía por dos ejes, la soledad y la inacción. Esto último está relacionado con su enojo cuando no tienen nada que observar. Los gatos viven analizando su entorno y hacen de cada situación un juego o aventura.

Es muy importante que, en caso de viaje, el gato esté al cuidado de personas familiarizadas con ellos, o que les gusten y tengan una buena predisposición para acompañarlos.