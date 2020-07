COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Debido a la crisis que atraviesan diversos sectores económicos de Comodoro Rivadavia, ante la pandemia de coronavirus, los hoteleros y gastronómicos se manifestarán este jueves.

La protesta será simbólica, sin horario de inicio y durante todo el día, donde manifestarán el pedido de una ley de emergencia, que los ayude a sostener la continuidad de la actividad. En la ciudad ya han cerrado varios locales gastronómicos históricos por la pandemia.

“El jueves habrá una gran movilización, tiene que ver con la crisis que se está viviendo y no es algo que se vaya a resolver con los paliativos que ofrece el gobierno hoy, que son paliativos en el durante, sino que necesitamos soluciones a largo plazo”, indicó Víctor Correia, gerente del Lucania Palazzo Hotel.

Asimismo, destacó que “cuando hablo de largo plazo, me refiero a dos o tres años hasta que esto se vuelva a resolver, hablando de créditos blandos, créditos solamente a tasa 0, que se siga manteniendo la ayuda salarial que ofrece el gobierno para pagar los salarios relacionados a turismo y demás”, dijo.

Correia aclaró que el sector necesita una serie de ayudas económicas e impositivas que tienen que sostenerse en el tiempo “nosotros hoy tenemos el hotel abierto y no tenemos huéspedes, entonces mientras no haya conectividad aérea, por ejemplo, no vamos a tener la posibilidad de tener huéspedes porque somos una ciudad que se nutre específicamente de nivel corporativo”, manifestó.

Por último, expuso la difícil situación que atraviesa el hotel, que hace tres meses no tiene ingresos y sin embargo sigue pagando salarios, impuestos “seguimos endeudándonos. Los préstamos que hemos pedido para solventar todo este tipo de gastos, tenemos que pagarlos y nuestros préstamos empiezan a regir los pagos a partir de julio y llegamos a julio y seguimos sin ingresos, con el hotel vacío”, afirmó a Diario Crónica.