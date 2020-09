COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Propietarios de locales gastronómicos y otros sectores se autoconvocaron a una movilización para este miércoles, a las 10 de la mañana, para marchar en reclamo contra la restricción horaria para restaurantes, según anticipó Fabián Fernández, titular de un restaurante que se ve afectado por la nueva normativa. Solicitarán al municipio que la norma se deje sin efecto.

“El sector gastronómico es hoy en día el más señalado, el más castigado como si en nuestros locales se reuniera gente y fuera el sector que más perjudica en esta pandemia, pero a mí me parece que es todo lo contrario: si hay un lugar donde la gente puede estar tranquila, reunirse en familia, ir a cenar y pasar un rato es un restaurante”, indicó el comerciante.

En igual sentido, explicó que la posibilidad de venta por delivery no compensa en nada la actividad que se pierde por no poder funcionar después de las 9 de la noche. “En mi caso tengo que cerrar directamente a las 16 horas, porque no se puede sostener el costo de funcionamiento”, precisó.

“Es un error que nos comparan a los locales comerciales tipo gastronómicos con quienes están vendiendo en la casa –graficó-. Hay mucha gente que con los $10000 del IFE se compró un horno y está cocinando en la calle, ofreciendo un menú por $200 que te lo llevan al domicilio. Contra eso no se puede competir, es imposible. Yo tengo una estructura de un chef, un ayudante de cocina, un bachero y como mínimo un mozo, son 4 personas que tuve que despedir, literalmente 4 familias se quedaron en la calle, por estas medidas abusivas. En un restaurante no ha habido aparte ningún contagio, ni ningún aviso de peligro que salga de los restaurantes o de los bares”.

En ese punto, insistió en que el sector ha cumplido con toda la normativa de seguridad sanitaria prevista por la pandemia: “Es uno de los pocos lugares donde se dan las medidas de bioseguridad y garantías por la separación de mesas, porque los mozos, por lo menos en mi local atienden con respectivos barbijos, con los guantes que manda la ley, con la mascarilla y con todo. Las alfombras y los líquidos sanitizantes están por todos lados en el local; también el alcohol en gel, se limpia la mesa antes y después que este el comensal”.

Manifestación y petitorio al intendente

Fernández detalló que este miércoles se convocarán, a partir de las 10 de la mañana, los gastronómicos, ya sea dueños de restaurantes, mozos, etc. “Hemos convocado también a Djs, animadores, locutores, filmadores, camarógrafos, fotógrafos, todos los que están básicamente perjudicados por estas medidas, por esta pandemia, que ya lleva más de 6 meses, que entre otras cosas me parece que estamos devastados social y económicamente destruidos”.

Detalló además que se realizará una marcha a pie, de forma pacífica “y con las medidas correspondientes, con nuestros barbijos y la distancia social”. La idea de la marcha es presentar un petitorio al Intendente, para requerir que se revierta la medida. “Son 6 meses ya en los que no se puede trabajar. Si siguen estas medidas, me parece que vamos camino a la destrucción del rubro”.